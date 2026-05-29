灣仔豫港大廈中層全層租售 意向價割價四成至2850萬｜商廈市況

受惠本港樓市氣氛持續向好，根據差估署最新公佈數據，首季樓價指數表現向好，按月升幅達0.6%並創下新高，整體物業市場信心顯著回升，進而帶動工商舖買賣交投，其中，港島核心區物業空置情況大幅改善。據中原（工商舖）4月份最新數據顯示，灣仔區商廈空置率回落至11.48%，錄得近兩年新低水平。有業主把握機遇，看準核心區優質物業買少見少，決定主動出擊割價求售旗下位於灣仔豫港大廈中層全層物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，意向價約2,850萬元，呎租則約23元。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理租售物業位於灣仔謝斐道90號豫港大廈19樓全層，建築面積約3,348方呎，單位以交吉形式出售，意向價約2,850萬元。據了解，業主早前曾以約4,800萬元放售，為配合最新市況決減價至約2,850萬元放售，減幅高達四成，呎價僅約8,500元，入場門檻為近年罕見低水平。同時，該物業以約23元放租，月租僅約7.7萬元，以目前叫租約23元計算，新買家租金回報預計可享逾三厘。

陳權威續稱，豫港大廈樓高25層，提供面積約305至4,988方呎的寫字樓單位，放盤單位間隔四正且全無柱位，裝修簡潔企理，實用率極高，方便租戶靈活規劃辦公空間。由於物業位處區內罕有的單邊位置，正對盧押道與駱克道交界，擁有廣闊視野景觀，自然採光充足，為用戶提供舒適的辦公環境。此外，豫港大廈作為灣仔區傳統優質商廈，配套設施俱全。物業配備中央冷氣系統、3部載客升降機及1部專用載車升降機，大廈更設有私人停車場，這在核心區商廈中實屬難求，方便業主及訪客的用車需求。大廈現有用戶以律師樓、會計師事務所及廣告公司等專業服務機構為主。陳氏表示，物業過往亦曾吸引醫務化驗所等行業進駐，可見大廈設施與管理水準專業，能吸納多元化行業如：律師行及船務公司等傳統行業，亦是健身室、醫療中心或創意產業用作投資或自用用途。