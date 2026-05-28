一手破萬宗創紀錄 港樓成亂世「資金避風港」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，回看去年上半年，在全面撤辣的帶動下，一手市場迎來報復式反彈，成交高達9,300宗，市況本已相當暢旺，但仍要到7月才突破1萬宗大關。豈料今年樓市狂潮「沒有最旺，只有更旺」，單是首季成交量已多達6,300宗，按年升逾四成。今年短短五個半月便率先衝破萬宗大關，反映市場購買力澎湃，市民生怕遲買更貴而爭相蜂擁入市，搶盤氣氛熾熱。

本港樓市再掀狂潮，新盤市場吸金力驚人。今年首五個半月，整體一手成交量已衝破1萬宗大關，寫下2013年一手新例實施以來，最快達成「破萬」紀錄的歷史新章。

事實上，這股狂潮早在年初已埋下伏線。今年大市步入升軌，傳統的「小陽春」更打破常規，提早於1月農曆新年前爆發。據差估署最新數據，今年4月份私人住宅樓價指數報316.6，按月再升0.89%，並連升11個月；按年則大升10.5%，創下自2023年10月以來、兩年半的新高紀錄。總計2026年首四個月，樓價已累計上漲5.7%。單是今年首季，樓價已累漲4.4%，一舉超越去年全年升幅。在「價量齊升」的夾擊下，市場氣氛急劇升溫，買家追價入市；眼見市況轉趨積極，發展商紛紛採取快馬加鞭的推盤策略，務求以全速「去庫存」收割市場購買力。

縱觀2013年一手新例實施以來的歷史，上半年一手成交能衝破萬宗的年份極為罕見。過去十多年間，僅得2019年大旺市時錄得約11,652宗，其次為2017年的約9,775宗。反觀2022年受疫情及中美貿易戰雙重夾擊，上半年成交曾跌至不足5,000宗的低谷。

去年一手市場錄約20,211宗，創一手新例後新高。如今今年僅用不足一半時間，成交量已然「過半」，若下半年發展商持續以貼市價推盤，全年大有機會再度衝破兩萬宗大關。儘管當前中東局勢陰霾密布，油價高企令通脹揮之不去，市場憧憬的減息神話今年恐難兌現。然而，外圍風高浪急，反而吸引全球資金流入本港實物資產，令香港樓市成為新一輪「資金避風港」。陳永傑相信，這股一手狂潮在下半年仍將勢不可擋，連續兩年挑戰2萬宗的高位水平。