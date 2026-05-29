中原：2026年二手公營房屋買賣料按年升4%至7200宗｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年首4個月整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)合共錄2,773宗，較2025年同期的2,015宗上升37.6%，並已達去年全年6,926宗的40.0%。新一期「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃剛截止申請，並將於今年第二季攪珠，下半年開始揀樓或獲發批准信，三項計劃申請反應熱烈，相信會短暫凍結部分購買力，分薄二手客源，影響第二季二手公營房屋買賣減慢。但期望今年下半年向隅買家陸續回流二手市場，而白居二買家第四季收信後入市，亦支持第二市場成交增加，再加上新增2,000個青年計劃配額，因此估計2026年全年整體二手公營房屋交投約有7,200宗，數字較2025年上升約4%。

2026年首4個月整體二手公營房屋登記錄2,773宗，與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有1,610宗屬於第二市場買賣，佔比錄58.1%，較2025年的54.9%上升3.2個百分點。受惠今年白居二配額增加至7,000個，以及公屋富戶政策持續，刺激第二市場買賣增多，料全年第二市場比例可企穩五成半水平，比例將連續4年處於五成以上。

居屋方面，今年首4個月二手居屋買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)錄2,243宗，較2025年同期的1,657宗上升35.4%，並達去年全年5,597宗的40.1%。當中1,199宗為第二市場買賣，比例錄53.5%。第二市場宗數較去年同期上升55.3%，並達去年全年的42.6%，未補地價居屋成交活躍，推高第二市場比例按年升3.2個百分點。

二手公屋及綠置居買賣比例佔 87.1%

公屋及綠置居方面，首4個月二手公屋及綠置居買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)共錄472宗，較2025年同期的308宗上升53.2%，並達去年全年1,184宗的39.9%。當中411宗為第二市場買賣，比例錄87.1%。第二市場宗數較去年同期大升68.4%，並達去年全年的41.7%，以致比例按年升3.9個百分點。政府嚴厲打擊濫用公屋，令不少住戶需要入市置業，推動公屋第二市場比例向上迫近九成水平，為2015年有記錄以來新高。

夾屋方面，首4個月二手夾屋買賣合約登記錄58宗，較2025年同期的50宗上升16.0%，並達去年全年145宗的40.0%。由於所有夾屋已過禁售限制，業主只可經補地價後於自由市場出售，因此夾屋並沒有第二市場買賣。