5月二手私宅登記料三連環破4千宗 勢創57個月首見大旺市｜樓市數據

SIERRA SEA的跌幅最大，按月急挫73%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手樓市持續向好，繼三月及四月份均突破按月四千宗登記後，本月亦極大機會徘徊同等高水平，有力締造57個月以來首見的三連環「破四」大旺市。根據土地註冊處數字所得，2026年五月截至26日為止，二手私宅買賣登記已達3,599宗，料整月將再次突破四千宗水平。至於回顧四月份，全港共錄4,331宗二手私宅買賣登記（數字主要反映三月中旬至四月上旬期間的市場實況），較三月份的4,447宗微跌3%，但仍為過去24個月以來的次高水平，為連續13個月維持在逾三千宗的高水平，而最近兩月更連月突破四千宗之上。至於四月份登記總值按月同步微跌4%，錄336.98億元，為近37個月來次多。

九個價格組別登記量錄五跌三升一持平 今年四月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得五跌三升一持平，當中以樓價5,001萬至1億元組別的跌幅最顯著，按月跌23%，至23宗登記；1,201萬至2,000萬元及601萬至800萬元組別各跌12%及9%，各錄312宗及724宗。登記量佔比最多的銀碼類別為400萬元以下者，共錄1,314宗，按月也跌3%。至於，登記量錄得逆市升幅較大者為1,001萬至1,200萬元及401萬至600萬元者，按月各升5%及4%。

三區兩跌一升 九龍逆市升 3% 按全港三區作分析，四月份港九新界三區登記量錄得兩跌一升。當中，新界區登記量按月跌7%，月內錄1,895宗登記；港島區按月跌2%，錄得999宗登記；至於九龍區則逆市升3%，共有1,437宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則七跌三升，當中以荃灣區的跌幅最大，月內有173宗登記，按月少13%。至於屯門區、北角/炮台山區也雙雙錄得7%的跌幅，前者錄176宗，後者有142宗登記。

十大活躍屋苑登記七跌三升 宗數按月少 14% 此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得七跌三升，其中以SIERRA SEA的跌幅最大，因前月基數較高之故，月內錄得21宗登記，按月急挫73%；其次美孚新邨及黃埔花園也分別跌28%及25%，各錄26及24宗登記。至於，登記量錄得逆市上升者，以嘉湖山莊升勢最凌厲，按月大增59%，共錄得51宗登記，而珀麗灣也升38%，錄22宗登記。至於日出康城蟬聯登記量最活躍的屋苑，錄114宗，按月微跌4%。此外，四月份十大活躍屋苑總計登記量共有380宗，較三月份的443宗回落14%。

二手私宅買賣登記連續 14 個月突破3000宗 陳海潮指出，樓市強勢依然，二手私宅市場同樣受惠，繼之前連續11個月(2025年4月至2026年2月)按月登記均破三千宗後，自今年三月起，過去兩月更按月增至逾四千宗的水平，反映入市速度進一步提升。觀察五月份最新市況，截至26日為止，五月份二手私宅買賣登記已達3,599宗，即已連續14個月按月均能突破三千宗，料在持續登記支持下，估計整月登記量有機會再次突破四千宗水平，料達4,270宗，即連續3個月按月均處四千宗以上的高水平，為自2021年9月以來57個月(即接近5年)首見的連環「破四」旺市。