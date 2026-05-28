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地產
出版：2026-May-28 22:20
更新：2026-May-28 22:20

祥益地產引入AI優化營運 科技與溫度並行 重視團隊文化

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祥益地產引入AI優化營運 科技與溫度並行 重視團隊文化28.05.26

汪敦敬早前與太太特意邀請執行董事張才權(Kuen)及區域董事袁思賢(Joise)共聚晚宴。

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祥益地產總裁汪敦敬表示，近年人工智能(AI)發展迅速，公司積極與時並進，持續引入AI技術及推動「人機協同流程」，藉此提升工作效率及服務質素，讓前線同事能更有效地運用時間，專注於與客戶之間的溝通及服務體驗。在加強科技應用的同時，公司亦十分重視人與人之間的交流及團隊凝聚力，因此會定期舉辦飯聚，與前線同事透過輕鬆交流方式拉近彼此距離。

汪敦敬稱，早前與太太特意邀請執行董事張才權(Kuen)及區域董事袁思賢(Joise)共聚晚宴，兩位分別為祥益服務逾30年及近30年的資深主管。席間，大家一邊品嚐美酒佳餚，一邊敘舊談心，回顧當年並肩打拼時面對過的高低起跌，同時交流專業持續發展，探討人生下半場事業應如何走得更健康、更長遠。除工作話題外，眾人亦暢談昔日一同外遊的難忘點滴，席間笑聲不斷，洋溢多年累積下來的深厚情誼。能夠同行多年，靠的不只是工作上的合作，更是彼此信任、互相扶持，以及對團隊的一份珍惜。

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汪敦敬續稱，AI時代來臨，科技的確能大大提升營運效率，但地產代理始終是一個重視人與人溝通、服務及信任的行業，因此公司一直強調「科技與溫度並行」。未來祥益地產將繼續推動AI應用及數碼化發展，與時代一同進步，同時進一步加強團隊文化及人才培育，讓同事在提升工作效率之餘，亦能建立更健康、更長遠及更有歸屬感的工作環境。

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易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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