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地產
出版：2026-May-30 09:30
更新：2026-May-30 09:30

外籍人士租鰂魚涌FINNIE一房 呎租逾75元｜入伙盤租賃

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FINNIE

FINNIE共有1座住宅大樓，提供90個單位。(資料圖片)

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中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，分行新近促成鰂魚涌FINNIE中層A室租賃成交，單位實用面積約245方呎，採一房間隔，向東南，望山景及市景，以1.85萬元租出，呎租約75.5元。

據了解，新租客為外籍人士，心儀單位距離鰂魚涌站僅一分鐘路程，周邊生活配套發展成熟，加上物業剛入伙，可享全新設施及服務，遂決定承租單位。業主於2024年以510萬元一手購入單位，收樓不久便迅速租出，現享約4.3厘租金回報。

資料顯示，FINNIE位於鰂魚涌芬尼街9號，今年入伙，共有1座住宅大樓，提供90個單位。

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