帝庭豪園複式天台戶連車位交吉出售 意向價2600萬｜二手市況

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）承業主委託為獨家代理，出售九龍農圃道11號帝庭豪園第1座22樓及23樓F室複式單位連同天台，將連同一個有蓋車位，以現狀交吉出售，意向價約2,600萬元，以實用面積約1,237方呎計算，呎價約21,019元。
該物業原則採三房一套連儲物房、家庭廳及廚房的設計，間隔極具實用性且佈局方正分明。物業最矚目的亮點在於其附連一個面積高達約690方呎的專屬私人天台，此類設有巨型戶外空間的複式單位在區內極為罕有。此外，屋苑內設有完善的會所設施，包括室外泳池、健身室、兒童遊樂場、桌球室等。
交通網絡方面，住客步行至港鐵土瓜灣站僅需約6分鐘；隨著屯馬綫的全面開通，住戶可無縫穿梭港九新界各區。物業坐落於九龍傳統尊貴住宅地段，隸屬備受家長追捧的熱門34小學校網，且周邊中學名校林立，如英皇佐治五世學校及華英中學等皆近在咫尺。
第一太平戴維斯投資部高級經理鄧匡晉表示，帝庭豪園向來以靜中帶旺的居住環境及優良校網見稱。是次出售的特色複式單位附連近700方呎的巨型私人天台，在區內可謂絕無僅有；加上物業意向價約2,600萬元，具備極高競爭力，又兼得鐵路樞紐與名校網的雙重優勢。
資料顯示，帝庭豪園位於馬頭圍農圃道11號，1998年入伙，共有4座，提供475個單位。