帝庭豪園複式天台戶連車位交吉出售 意向價2600萬｜二手市況

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）承業主委託為獨家代理，出售九龍農圃道11號帝庭豪園第1座22樓及23樓F室複式單位連同天台，將連同一個有蓋車位，以現狀交吉出售，意向價約2,600萬元，以實用面積約1,237方呎計算，呎價約21,019元。

該物業原則採三房一套連儲物房、家庭廳及廚房的設計，間隔極具實用性且佈局方正分明。物業最矚目的亮點在於其附連一個面積高達約690方呎的專屬私人天台，此類設有巨型戶外空間的複式單位在區內極為罕有。此外，屋苑內設有完善的會所設施，包括室外泳池、健身室、兒童遊樂場、桌球室等。