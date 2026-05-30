樓價連升+盤源收窄！馬鞍山指標屋苑連錄「零議價」成交｜二手市況

整體樓價已經連升11個月，二手交投持續活躍，盤源收窄情況下，市場上「零議價」成交明顯增加，馬鞍山兩個指標屋苑新港城及銀湖．天峰新近均錄得相關買賣個案。
新港城兩房450萬易主
世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，新港城1期B座低層06室，實用面積約348方呎，屬兩房間隔，坐向東南望園景。原叫價450萬元，最終在「零議價」情況下易手，呎價約12,931元。
據了解，原業主於2015年購入上址，當時作價408萬元，持貨約11年沽售，帳面獲利42萬元，物業期內升值約10.3%。資料顯示，新港城位於馬鞍山鞍誠街18號，1993年入伙，分為5期共有20座，提供4,759個單位。
銀湖．天峰兩房10年升值38%
世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧指，鄰近港鐵烏溪沙站的銀湖﹒天峰最新錄得1座中層G室成交，單位實用面積約531方呎，屬兩房兩廳間隔，坐向東北望園景。原叫價830萬元，最終獲買家「零議價」承接，呎價約15,631元。
據了解，原業主於2016年以600萬元購入上址，持貨約10年沽售，帳面賺230萬元，物業期內升值約38.3%。資料顯示，銀湖．天峰位於馬鞍山西沙路599號，2009年入伙，共有7座，提供2,169個單位。