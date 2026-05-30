樓價連升+盤源收窄！馬鞍山指標屋苑連錄「零議價」成交｜二手市況

整體樓價已經連升11個月，二手交投持續活躍，盤源收窄情況下，市場上「零議價」成交明顯增加，馬鞍山兩個指標屋苑新港城及銀湖．天峰新近均錄得相關買賣個案。

新港城兩房 450 萬易主

世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，新港城1期B座低層06室，實用面積約348方呎，屬兩房間隔，坐向東南望園景。原叫價450萬元，最終在「零議價」情況下易手，呎價約12,931元。

據了解，原業主於2015年購入上址，當時作價408萬元，持貨約11年沽售，帳面獲利42萬元，物業期內升值約10.3%。資料顯示，新港城位於馬鞍山鞍誠街18號，1993年入伙，分為5期共有20座，提供4,759個單位。