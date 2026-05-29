英國研推「邀請制」黃金簽證 投資半億 3年直取永居 鎖定全球頂尖富豪

近年英國經濟面臨考驗，加上稅制改革引發「富豪逃亡潮」，當局正急謀對策挽留資金。英國政府正計劃重啟富豪投資移民簽證，而且是全新的「邀請制」投資者簽證(Investor Visa)。新計劃目標鎖定全球頂尖企業家及高流動性富豪，申請人須向英國重點經濟領域投資至少500萬英鎊(約5,250萬港元)。獲邀者最快可於3年內直接取得英國永久居留權(ILR)。這項被視為重塑「英國黃金簽證」的重大政策，目前正處於諮詢階段。 撰文：Wendy全球樓行

消息指，新簽證的合資格投資必須是英國的「優先領域」，例如具備高增長潛力的英國本土企業。至於「房地產投資」將被排除在外，此舉是為了避免重蹈舊有Tier 1投資者簽證的覆轍，當年該簽證吸引大量投機性熱錢湧入英國樓市，引發極大爭議。為了遏制俄羅斯資金的影響力，上屆政府已於2022年2月強行終止Tier 1簽證計劃。另外有指，政府將實施極度嚴格的盡職調查，以將洗黑錢風險降至最低。 投資門檻提高 明文禁買樓防炒作 相比已被廢除的舊制，當時的Tier 1投資者簽證入場門檻僅為200萬英鎊，需時5年取得永居；若投資500萬英鎊可縮短至3年，1,000萬英鎊則只需2年。而今次提出的新制，直接將入場費定於500萬英鎊，並配以3年取得永居，取消較低門檻的選項。

有別於目前市場上的黃金簽證，英國新制將採用罕見的「邀請制」(Invite-only)。此舉旨在建立一個經過「預先篩選」的專屬管道，以控制申請人質素並管理國家的聲譽風險。 稅制改革爆富豪逃亡潮 急挽狂瀾 英國政府之所以願意重啟黃金簽證，主要反映在日益沉重的經濟壓力。自2025年4月英國正式廢除實行幾個世紀的「非居籍」(Non-domiciled)稅制後，觸發超級富豪的逃亡潮。根據顧問機構Henley & Partners的數據，在取消Non-dom政策實施前的2024年，有近11,000名百萬富翁離開英國，及後2025年再有16,500人撤出。面對阿聯酋、意大利甚至土耳其等國積極招攬這些高流動性資本，倫敦正面臨前所未有的「搶資」戰。

業內人士指，雖然經歷4年英國才重啟投資移民計劃，但現時英國的稅務環境依然惡劣，只要英國沉重的富人稅與Non-dom取消政策不改，單憑一個「3年拿永居」的承諾，很難吸引真正的頂級富豪回流。而且全球「搶人才、搶資金」極為激烈，例如美國特朗普金卡政策、杜拜、新加坡及歐盟各國的投資移民政策在稅率和資產配置上都比英國更自由，相信英國的500萬英鎊的高門檻恐叫好不叫座。

移民政策雙標 平民須苦等10年 英國一方面以優厚條件招攬富豪，另一方面卻不斷收緊一般移民政策。一般平民的移民門檻變得更嚴苛，自2026年1月起，其英語語言能力要求已提高至B2級別，而全新的「計分制結算模型」更將大多數普通移民取得ILR的標準年期，由過往的5年大幅延長至10年。相反，政府在2025年11月曾宣布針對高薪人士的快速永居通道，年薪超過12.5萬英鎊的簽證持有人，只需3年便可取得永居。這種將居留權與收入掛鈎做法，已引起坊間對工黨的強烈反對。

施紀賢政治受壓 方案或胎死腹中 據了解，英國首相施紀賢團隊顧問們收到這份提案文件時，正值工黨在地方選舉中遭遇慘敗。這場選舉失利令施紀賢的管治威信面臨巨大壓力。業內人士指，若施紀賢無法抵擋黨內的領導權挑戰，整個投資簽證計劃隨時陷入停滯，甚至胎死腹中。