港樓成資金避風港 新盤成交5個半月「破萬」 一手新例後最快

本港樓市再掀狂潮，新盤市場吸金力驚人！據中原地產統計，今年首五個半月整體一手成交量已衝破1萬宗大關，寫下2013年一手新例實施以來，最快達成「破萬」紀錄的歷史新章。該行認為，外圍風高浪急，反吸引全球資金流入本港實物資產，樓市成為新一輪「資金避風港」。
縱觀2013年一手新例實施以來的歷史，上半年一手成交能衝破萬宗的年份極為罕見。過去十多年間，僅得2019年大旺市時錄約11,652宗，其次為2017年約9,775宗。反觀2022年受疫情及中美貿易戰雙重夾擊，上半年成交曾跌至不足5,000宗的低谷。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，回看去年上半年，在全面撤辣的帶動下，一手市場迎來報復式反彈，成交高達9,300宗，市況本已相當暢旺，但仍要到7月才突破1萬宗。然而，今年樓市狂潮「沒有最旺，只有更旺」，單是首季成交量已多達6,300宗，按年飆逾40%；亦帶動今年只需5個半月時間便成功「破萬」。
搶盤氣氛熾熱 發展商全速去庫存
事實上，這股狂潮早在年初已埋下伏線。今年大市步入升軌，傳統的「小陽春」更打破常規，提早於1月農曆新年前爆發。據差估署最新數據，今年4月私人住宅樓價指數報316.6，按月漲0.89%，連升11個月；單計今年首季樓價累漲4.4%，一舉超越去年全年升幅。在「價量齊升」的夾擊下，市場氣氛急升溫，買家生怕遲買更貴而爭相蜂擁入市，搶盤氣氛熾熱；眼見市況轉趨積極，發展商紛紛採取快馬加鞭的推盤策略，務求以全速「去庫存」收割市場購買力。
有望連續兩年挑戰2萬宗
去年一手市場錄約20,211宗，創一手新例後新高。今年僅用不足一半時間交投已經「過半」。儘管當前中東局勢陰霾密布，油價高企令通脹揮之不去，市場憧憬的減息神話今年恐難兌現。然而本港實物資產吸引全球資金流入，令香港樓市成為新一輪「資金避風港」。若下半年發展商持續以貼市價推盤，陳永傑相信，這股一手狂潮仍將勢不可擋，今年全年大有機會再度衝破2萬宗大關。