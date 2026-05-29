港樓成資金避風港 新盤成交5個半月「破萬」 一手新例後最快

本港樓市再掀狂潮，新盤市場吸金力驚人！據中原地產統計，今年首五個半月整體一手成交量已衝破1萬宗大關，寫下2013年一手新例實施以來，最快達成「破萬」紀錄的歷史新章。該行認為，外圍風高浪急，反吸引全球資金流入本港實物資產，樓市成為新一輪「資金避風港」。

縱觀2013年一手新例實施以來的歷史，上半年一手成交能衝破萬宗的年份極為罕見。過去十多年間，僅得2019年大旺市時錄約11,652宗，其次為2017年約9,775宗。反觀2022年受疫情及中美貿易戰雙重夾擊，上半年成交曾跌至不足5,000宗的低谷。