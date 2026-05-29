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出版：2026-May-29 14:30
更新：2026-May-29 14:30

藍灣半島頂層複式戶被撻訂後重售 業主相隔兩個月多賺110萬(多圖)｜二手樓成交

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藍灣半島本月交投顯著回升。(資料圖片)

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整體二手交投持續暢旺，小西灣藍灣半島本月交投顯著回升，當中更包括罕有頂層特色戶單位，單位更屬撻訂後重售個案，短短兩個月間再度售出，成交價微升20萬元，呎價突破2萬元3年新高。連同先前因撻訂沒收訂金，原業主多賺110萬元。

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，本行新近促成藍灣半島7座頂層複式連天台特色戶成交，單位實用面積約1,420方呎，並連有482方呎天台及332方呎平台，三層複式四房兩廳連主人套房加工人套房，主人房弧形全無敵海景大窗及內置樓梯上天台，眺望將軍澳南及日出康城海景。

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據了解，單位原於兩個月前由本行率先促成，當時售價為2,880萬元，但期後買家因事撻訂，業主新近提價重售，成功以2,900萬元沽出，最新成交價微升20萬元，連同先前因撻訂沒收的90萬元訂金，短短兩個月間多賺110萬元，呎價約20,423元。

⇊直擊藍灣半島7座頂層複式戶

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單位27年間大幅升值近1100萬

招潔冰透露，買家為區內客，心儀此單位屬市場極稀有複式戶，內置樓梯到私家空中花園，享尊貴臨海悠然自得生活。全屋空間寬敞顯氣派及設有特高樓底，從單位內可飽覽澳南至日出康城一望無際海景。

據悉，原業主於2009年以1,800.5萬元購入單位，持貨約27年，現轉售帳面大幅獲利1,099.5萬元，物業期內升值約61.1%。

資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島放盤 (House730)

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