藍灣半島頂層複式戶被撻訂後重售 業主相隔兩個月多賺110萬(多圖)｜二手樓成交

整體二手交投持續暢旺，小西灣藍灣半島本月交投顯著回升，當中更包括罕有頂層特色戶單位，單位更屬撻訂後重售個案，短短兩個月間再度售出，成交價微升20萬元，呎價突破2萬元3年新高。連同先前因撻訂沒收訂金，原業主多賺110萬元。 世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，本行新近促成藍灣半島7座頂層複式連天台特色戶成交，單位實用面積約1,420方呎，並連有482方呎天台及332方呎平台，三層複式四房兩廳連主人套房加工人套房，主人房弧形全無敵海景大窗及內置樓梯上天台，眺望將軍澳南及日出康城海景。

據了解，單位原於兩個月前由本行率先促成，當時售價為2,880萬元，但期後買家因事撻訂，業主新近提價重售，成功以2,900萬元沽出，最新成交價微升20萬元，連同先前因撻訂沒收的90萬元訂金，短短兩個月間多賺110萬元，呎價約20,423元。 ⇊直擊藍灣半島7座頂層複式戶⇊