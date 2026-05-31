50指標屋苑上周買賣按周回落15% 利嘉閣：連續十三周處百宗以上高水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受新盤持續分流客源及周末長假期影響，對上一周指標屋苑交投再次放緩，惟仍遠超百宗的相對高水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（18/5—24/5）共錄120宗買賣個案，較前周（11/5—17/5）的142宗減少15%，已連續十三周處於一百宗以上水平。
三區全線向下 港島區減幅最多
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的25宗減少40%，其中康怡花園期內僅錄1宗買賣，按周減幅達67%；太古城交投量由前周的11宗，減少55%至上周的5宗；嘉亨灣及杏花村各自錄得2宗成交，按周分別減少50%及33%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄52宗交投，較前周的62宗減少16%，當中將軍澳廣場交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；麗港城及維景灣畔各自錄得3宗買賣，按周減幅分別達63%；將軍澳中心及都會駅各錄2宗成交，按周分別減少50%；淘大花園、昇悅居及宇晴軒分別錄得1宗交投，各自較前周減少50%；新都城期內錄得4宗買賣，較前周的6宗減少33%。
「零成交」屋苑增13%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄53宗買賣，較前周的55宗減少4%，其中柏慧豪園期內錄得1宗買賣，較前周的5宗減少80%；灝景灣及碧堤半島各錄1宗成交，按周分別減少50%；麗城花園及藍天海岸分別錄得2宗交投，按周減幅各達33%；映灣園交投量由前周的7宗，減少29%至上周的5宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有9個屋苑錄得「零成交」，較前周的8個增加13%，當中九龍區及新界區各佔3個及5個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮：整體購買力不減
陳海潮指出，整體樓市穩中持續向好，二手交投近周亦隨新盤開售節奏，在120及140宗之間交替上上落落，反映整體購買力不減，只是在新盤及二手之間游走。檢視此輪，50指標屋苑按周交投已連續十三周維持在逾百宗的高水平徘徊，為自2023年三月下旬(即三年多)以來首見的長期過百宗旺市，反映買家入市動力正處高峰期，料本月最後一周，以至六月份情況仍可延續下去。