50指標屋苑上周買賣按周回落15% 利嘉閣：連續十三周處百宗以上高水平｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受新盤持續分流客源及周末長假期影響，對上一周指標屋苑交投再次放緩，惟仍遠超百宗的相對高水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（18/5—24/5）共錄120宗買賣個案，較前周（11/5—17/5）的142宗減少15%，已連續十三周處於一百宗以上水平。

三區全線向下 港島區減幅最多

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的25宗減少40%，其中康怡花園期內僅錄1宗買賣，按周減幅達67%；太古城交投量由前周的11宗，減少55%至上周的5宗；嘉亨灣及杏花村各自錄得2宗成交，按周分別減少50%及33%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄52宗交投，較前周的62宗減少16%，當中將軍澳廣場交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；麗港城及維景灣畔各自錄得3宗買賣，按周減幅分別達63%；將軍澳中心及都會駅各錄2宗成交，按周分別減少50%；淘大花園、昇悅居及宇晴軒分別錄得1宗交投，各自較前周減少50%；新都城期內錄得4宗買賣，較前周的6宗減少33%。