十大屋苑｜中原：5月成交突破200宗 呎價全線升 太古城飆逾一成

二手市況向好，據中原地產統計，截至本月29日，十大屋苑5月份累錄202宗買賣，相對4月份的211宗少4.3%；但月內全線屋苑呎價報升，升幅介乎0.7%至11.1%，當中太古城表現最標青。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受新盤熾熱銷情帶動，購買力持續釋放，整體樓市氣氛熱鬧，部分新盤向隅客回流二手市場尋寶，令二手交投同步活躍，預計5月全月成交量與上月相若。隨著本港樓市利好因素延續，美伊緊張局勢亦有所緩和，展望6月份，發展商繼續積極推盤，樓市續旺，二手交投活躍，樓價升勢延續。

太古城呎價升至 18567 元 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城本月暫錄27宗成交，較上月減少約25%，平均實用呎價則上升11.1%至18,567元。數據反映樓價持續上升，業主因看好後市而普遍收窄議價空間，令買賣雙方陷入拉鋸，因而拖慢整體成交進度。 海怡半島呎價按月升近 6% 中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪說，本月不少市民自製長假期外遊，加上業主叫價企硬，令區內二手交投放緩，海怡半島本月錄14宗交投，按月減少22.2%。樓價則表現企穩，平均實用呎價報15,578元，按月上升5.8%。

麗港城交投按月反彈逾 90% 中原地產東九龍麗港城首席分區營業經理洪金興表示，藍田麗港城本月暫錄23宗成交，較上月的12宗反彈逾九成，交投暢旺；平均實用呎價亦躍升至13,048元，按月升6.8%，交投價量齊升。 黃埔花園呎價撲近 1.5 萬 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，本月多個市區新盤推出，並錄得熾熱銷情，搶去大批市場購買力，令區內二手交投明顯放慢。黃埔花園5月全月僅錄得15宗成交，按月下挫34.8%；平均實用呎價則單月上升2.8%，最新報14,995元。

沙田第一城價量齊升 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠稱，沙田第一城本月暫錄約31宗成交，較上月增約10.7%；實用平均呎價約14,689元水平，較上月增約4.9%，價量齊升。 嘉湖山莊呎價連續兩個月企穩 9000 元關 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得27宗買賣，較上月減少28.9%；平均實用呎價9,126元，按月微升0.7%，已連續兩個月企穩9,000元水平，創近3年高位。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)