利嘉閣：18大新晉屋苑4月登記量按月回軟逾17% 仍處兩年內次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市走勢續趨穩定向好，加上發展商開始提價銷售新盤，為二手交投量值上升提供助力；而二手市場中高價二手成交量亦有增加，反映換樓鏈已經啟動。綜合土地註冊處數據所得，2026年4月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄285宗二手買賣登記，較3月的345宗跌逾17%；雖然登記量回軟，但仍然處於兩年內的次高，僅遜色於上月的紀錄新高。

按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量全線下跌，九龍區及新界區分別大跌38宗及21宗登記，港島區按月減少1宗。其中，新界區8個新晉屋苑變幅最大，4月錄得82宗登記，較前月的103宗大跌逾兩成。當中海之戀及瓏門上月分別錄53%及40%的跌幅，各錄得7宗及9宗登記。柏傲莊、尚悅及逸瓏灣上月分別錄38%、27%及20%的跌幅，各錄得15宗、8宗及4宗登記。天鑽及迎海上月登記量分別錄11宗及17宗登記，逆市分別升38%及21%。而東環上月錄11宗登記，按月不變。

九龍區內6個新晉屋苑，上月共錄170宗登記，較前月的208宗跌逾18%。其中日出康城上月錄114宗為三區中最活躍的屋苑，較前月微跌4%。皓畋及啟德1號上月各錄1宗及2宗登記，比起前月各大跌88%及82%，為月內跌幅較顯著的屋苑。天晉、浪澄灣及匯璽上月登記量各錄17宗、8宗及28宗，分別比前月跌41%、33%及3%。

上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括啟德1號，錄得9.2%的升幅。

至於，港島區4個新晉屋苑，於4月共錄33宗買賣登記，較前月的34宗微跌1宗。當中深灣軒上月錄5宗登記，按月少38%；囍匯上月錄得8宗登記，按月跌27%。另外，泓都及貝沙灣上月登記量分別錄7宗及13宗，較前月各升40%及30%，其中泓都為三區內升幅最顯著的屋苑。

啟德 1 號按月升 9.2% 匯璽則跌 3.4%

樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，4月樓價報升的屋苑有11個，與前月相比少3個，而報跌者有7個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括啟德1號及天晉，分別錄得9.2%及4.5%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的屋苑包括匯璽跌3.4%、瓏門跌3.3%及海之戀跌3.2%。

陳海潮指出，二手樓盤盤源在早前樓市熾熱消耗後補充不及，加上租務需求增大，進一步壓縮二手樓盤供應量。另一方面，本月內有數個一手焦點新盤推售，分佔市場購買力，相信客源會短暫偏向一手市場，故料5月的18大新晉屋苑二手登記量或會再輕微下跌至270宗水平。