十大屋苑｜周末買賣按周減少1宗 利嘉閣：連續5周保持在雙位數水平

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，目前整體樓市交投氣氛良好，新盤銷售報捷並主導大市，而二手物業交投亦見支持。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5月30至31日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，連續5周保持在雙位數水平，較上一個周六日(5月23至24日)的13宗，按周減少1宗。

廖偉強表示，受惠外圍政局緊張關係緩和，加上中港兩地經濟向好，市民對後市信心明顯增強，刺激現時本港整體樓市交投氣氛熾熱，一手新盤買賣暢旺，帶動二手交投活躍。不過，受制於二手業主心雄而反價，甚至因惜售而縮窄議價空間，致放盤量減少，令十大屋苑二手成交量維持在現水平。