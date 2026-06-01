十大屋苑｜周末買賣按周減少1宗 利嘉閣：連續5周保持在雙位數水平

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，目前整體樓市交投氣氛良好，新盤銷售報捷並主導大市，而二手物業交投亦見支持。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5月30至31日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，連續5周保持在雙位數水平，較上一個周六日(5月23至24日)的13宗，按周減少1宗。
廖偉強表示，受惠外圍政局緊張關係緩和，加上中港兩地經濟向好，市民對後市信心明顯增強，刺激現時本港整體樓市交投氣氛熾熱，一手新盤買賣暢旺，帶動二手交投活躍。不過，受制於二手業主心雄而反價，甚至因惜售而縮窄議價空間，致放盤量減少，令十大屋苑二手成交量維持在現水平。
九龍區表現最好
剛過去的周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現最好，錄得6宗成交，港島及新界區各錄得3宗交易。若以屋苑劃分，共有8個屋苑錄得買賣，其中美孚新邨以約3宗成交跑出，太古城及映灣園各錄2宗交易緊隨其後，而康怡花園、黃埔花園、麗港城、新都城及沙田第一城各錄得1宗成交；而杏花邨及嘉湖山莊則暫未聞成交。
太古城中層戶連租約1028萬沽
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去的周六日，太古城暫錄約1宗成交，其中南山閣中層D室，實用面積約689方呎，連租約以1,028萬元沽出，呎價約14,920元。
新都城本月暫錄13宗買賣
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，過去的周六及周日兩天，新都城錄得約1宗成交，為2期6座低層A室，實用面積約441方呎，成交價約651萬元，呎價約14,762元。他補充，本月至今，新都城暫錄約13宗買賣，平均呎價約15,505元。
沙田第一城高層戶售480萬
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛指出，沙田第一城在過去周六日錄得約1宗交易，單位為51座高層D室，實用面積約304方呎，以約480萬元成交，呎價約15,789元。