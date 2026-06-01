十大屋苑｜中原：周末成交連續4周雙位數 太古城連錄4宗最旺

二手市況持續向好，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(5月30及31日)錄得14宗成交，雖較上周末回落約26.3%，惟已連續4周錄得雙位數，成交持續暢旺。當中太古城連錄4宗表現最活躍，美孚新邨錄得3宗緊隨其後，新都城、沙田第一城及映灣園各錄2宗，麗港城錄得1宗；「捧蛋」屋苑為康怡花園、海怡半島、黃埔花園及嘉湖山莊。 5月共錄228宗買賣 創4個月新高 總結5月，十大屋苑共錄得228宗成交，按月升8.1%，創4個月新高，當中一半屋苑成交增加，升幅最多為麗港城漲1.5倍，其次為新都城上揚1.3倍；而成交最多是沙田第一城，錄得34宗。

此外，月內全數屋苑呎價均上升，升幅介乎0.8%至10.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市利好因素持續，用家及投資者積極入市，整體成交暢旺，一手交投尤為熾熱，本月一手成交料超過2100宗，部份向隅客流入二手市場，二手成交同步暢旺。隨著樓市利好持續，美伊緊張局勢亦有所緩和，展望6月，一二手樓市繼續暢旺，樓價升勢延續。

太古城本月「量跌價升」 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城本月錄得31宗買賣，平均實用呎價約18,464元，呈量跌價升表現，宗數按月回落13.9%，均價則升10.5%。業主普遍看好後市，收窄議價空間，以致成交進度減慢，惟整體市況仍屬活躍。屋苑本周末連錄4宗交投，其中3宗由中原地產促成，包括翠榕閣中層G室，實用面積約1,015方呎，屬三房套間隔，附設露台，向西北，享郵輪碼頭海景，獲用家以2,030萬元承接，呎價20,000元。原業主於2007年以760萬元購入單位，持貨約19年轉售，帳面大幅獲利1,270萬元，物業期內升值近1.7倍。

麗港城呎價按月升6.5% 中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟指，麗港城本周末錄得1宗買賣，為8座中層F室，實用面積約517方呎，以633.8萬元易手，呎價約12,259元。屋苑本月錄得30宗交投，平均實用呎價約12,965元，成交量相比上月12宗反彈1.5倍，平均實用呎價亦上升6.5%，市況造好。 新都城交投按月多1.3倍 中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪說，新都城本月共錄得14宗成交，較上月6宗急升1.3倍，平均實用呎價約15,331元，按月亦漲2.9%。本周末錄2宗成交，包括2期6座低層A室，實用面積約441方呎，成交價651萬元，呎價約14,762元；以及1期4座中層G室，實用面積約701方呎，成交價920萬元，呎價約13,124元。

沙田第一城平均呎價升至14643元 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄得2宗成交，分別為51座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以480萬元沽出，呎價約15,789元；另一宗為27座極低層A室，實用面積約688方呎，三房間隔，成交價715萬元，呎價約10,392元 。屋苑本月累計錄得34宗交投，按月升21.4%，平均實用呎價約14,643元，升4.5%，價量齊升。 映灣園全月錄19宗買賣 中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華指，映灣園本周末錄得2宗成交，包括12座高層B室，實用面積約749方呎，三房套間隔，成交價798萬元，呎價約10,654元。另一宗為2座低層E室，實用面積約518方呎，兩房間隔，成交價516.8萬元，呎價約9,977元。屋苑本月共錄得19宗成交，較上月增加58.3%，平均實用呎價10,373元，按月亦升3.1%。