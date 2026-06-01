中原投資新學年推西半山及九龍城學生公寓應市 涉855床位 月租最平6128元｜有圖

中原投資學生公寓營運服務品牌「壹社」旗下兩個全新學生公寓正式推出招租，將於今年9月新學年推出，提供最多850個床位。其中西半山「一步居．38」單人床位月租約1.35萬元起，而九龍城「一匯居．啟德」四人房床位月租6,128元起。中原投資表示，旗下3個學生公寓現可提供約1,900個床位，目標3年內將可提供床位數目增至約6,000個。 中原投資董事總經理江若雯稱，「一步居 · 38」位於西半山般咸道38C號，提供125個單位，涉及155個床位，設有單人房及獨立雙人房，租金包水電費(500元津貼)、Wi-Fi、每周清潔及24小時保安。至於ONE HUB「一匯居．啟德」第1期，前身為富豪東方酒店，位於九龍城沙浦道30-38號，提供600至700個床位，主要為三人房及四人房。

提供早鳥優惠 最平 6128 元進駐啟德 中原投資投資總監周子浩指，「一步居．38」單人房(獨立衛生間)月租16,245元起；單人房(共用衛生間)月租13,585元起，由即日起至本月30日，「2人同行」可獲1,000元迎新禮品包優惠。 至於「一匯居．啟德」三人房(獨立空間)租金，即日起至本月20日可享早鳥優惠，首批月租6,460元起；而四人房(獨立空間)早鳥優惠首批月租6,128元起，此優惠只適用於全新付款租客。

尖沙咀「一步居． 117 」單人房月租 2 萬 中原集團子公司主席施慧勤表示，中原投資去年暑期推出首個學生公寓項目尖沙咀「一步居．117」，現時出租率達100%，當中單人房均價每月每床位月租2萬。學生對居住環境及管理服務感到非常滿意，而符合資格續租的入住者留宿率高於市場水平。她透露，項目於2026/27學年預租進展理想，出租率已錄得74%，，充分反映市場對品牌的高度認可，雙人房均價每月每床位1萬元起。 目標在未來3年將床位數目提升至6000個 中原投資總裁葉明慧指，公司未來發展戰略將全面貫徹「全方位‧專業化」的方針，透過打造不同的產品線，精準滿足不同學生租客的需求與偏好。其中One Pace「一步居」系列主打極高便捷度，位置鄰近校園，步行即可到達；One Hub「一匯居」系列具備更大的項目規模與更豐富的配套設施，選址均位於交通樞紐，便於通勤至全港多個校園。中原投資目前上述3個項目可提供1,900個床位，期望3年內可提供約6,000個床位應市。她續指，公司目前亦已著手籌備其他產品線，並積極在市場物色項目購買，涵蓋酒店、全幢住宅等，主要考慮物業位置，回報率期望可達5厘以上，而項目現時呎租普遍超過90元水平。

施永青：學生宿舍市場投資回報仍有上升空間 中原集團創辦人施永青指，隨著內地學生選擇來港升學比例持續增加，政府亦按年提升來港留學生學額，本港學生宿舍床位出現供不應求情況；加上今年初中東局勢緊張期間，香港所受到的地緣政治影響相比其他地區為低，吸引不少資金流入本港尋求穩定回報。他透露，目前學生公寓的回報率表現理想，改造後淨租金普遍在5%或以上，相較於本地一般住宅物業僅約3%的毛租金回報率，具備更高的投資吸引力。施永青相信，學生宿舍市場供需情況仍未飽和，投資回報仍有空間繼續上升，未來仍會持續吸引資金流入，對香港房地產市場持續向好起支持作用。