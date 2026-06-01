峻譽．渣甸山單日沽7伙套現4.89億 獲大手客連掃兩層｜港島新盤

成交單位包括第二座12樓A單位，實用面積687方呎，屬兩房一套間隔，成交價為3,010萬元，呎價約43,814元；第二座12樓E單位，實用面積439方呎，連一個車位，成交價為2,319.32萬元，呎價約52,832元；第一座11樓A單位，實用面積1,679方呎，連一個車位，成交價為8,478萬元，呎價約50,494元；第一座11樓B單位，實用面積1,684方呎，連一個車位，成交價為8,478萬元，呎價約50,344元；第一座15樓A單位，實用面積1,679方呎，連一個車位，成交價為9,200萬元，呎價約54,795元；第一座15樓B單位，實用面積1,684方呎，連一個車位，成交價為9,120萬元，呎價約54,157元；第一座9樓A單位，實用面積1,679方呎，連一個車位，成交價為8,305萬元，呎價約49,464元。上述第一座成交單位同屬四房兩套間隔，均配備私人升降機大堂。

中信泰富物業代理有限公司營業助理經理葉千秋表示，其中一組客戶大手購入第一座11樓全層及15樓全層，而另一組客戶則購入第二座12樓A及E單位。

第一座餘貨料升 5% 至 8%

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文續指出，項目自4月底至今已售出20伙，合共套現近16億元。是次第二座單位成交較2025年推售時有超過15%升幅，預計第一座餘貨將有5%至8%的上升空間。

「峻譽．渣甸山」由2座住宅大樓組成，提供114伙，實用面積介乎434至2,949方呎，戶型涵蓋兩房及四房，另設特色單位。項目自設住客會所，設施包括室外游泳池、健身房、宴會廳、桑拿浴室等；設有89個車位及2個電單車位。項目位處東半山頭排位置，前臨維港、後靠山巒，約七成單位景觀無遮擋，而所有四房單位房間均可享有海景，居住環境靜中帶旺。