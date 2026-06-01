首季甲廈市場錄得27.5萬呎淨吸納量 升幅高度集中核心區｜商廈市況

國際房地產顧問第一太平戴維斯最新發表的2026年5月香港寫字樓租賃市場報告指出，香港甲級寫字樓市場在2026年第一季展現出局部的穩定跡象，整體租金趨於穩定，且核心商業區（CBD）的空置率有所改善。儘管全球地緣政治帶來挑戰，但受益於核心供應受限、IPO市場回暖及金融需求穩健，市場重心正逐步回歸至核心優質物業。第一季港共錄得約275,000方呎的淨吸納量，升幅高度集中於中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙咀等樞紐地段。展望未來，隨著新增供應放緩，預計維港兩岸一流資產的租金將獲得強勁支撐，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

非核心市場持續錄得負吸納 本季淨吸納量幾乎完全由核心區推動，其中中環錄得約 17.3萬方呎吸納量，灣仔/銅鑼灣及尖沙咀則分別錄得 8.4萬及5.6萬方呎。相比之下，大部分非核心市場持續錄得負吸納，反映租戶在下行週期中，更傾向趁機升級至租金更具競爭力的核心地段物業。

摩根大通租用西九藝術廣場大樓 25萬呎樓面。

摩根大通租用西九藝術廣場大樓 25萬呎樓面 除中環繼續擔當頂尖金融及資產管理中心外，尖沙咀與西九龍地區正迅速崛起為新金融樞紐。隨著摩根大通租用西九藝術廣場大樓約 250,000方呎樓面，以及 AXA安盛進駐 International Gateway Centre，顯示大型企業正充分利用優越的鐵路連接及文化設施，鞏固該區商業地標地位。

2026年第一季整體甲級寫字樓空置率略微下降至 15.2%。

IPO市場顯著回暖與轉型 香港作為中國主要國際 IPO平台的地位持續穩固，2026年第一季錄得 40宗 IPO，集資額高達1,099億元，在全球排名第一。儘管中國證監會最新的紅籌架構指引可能引導企業轉向更標準化的 H股結構，短期內或會影響離岸法律團隊的擴張意欲，但長遠而言，市場需求正從單純的架構相關業務轉向財資、投資者關係及資本市場等多元職能，為核心商業區帶來持續的高質量需求。 受惠於香港強化企業財資中心的稅務優惠，加上內地企業「走出去」的策略，吸引了更多金融、科技及消費領域公司將總部、財資管理及跨境結算中心等落戶香港。未來數年，隨著人民幣跨境貿易進一步擴大，預計更多能源及「一帶一路」相關企業將持續於核心地段擴充，為寫字樓市場提供優質的長期需求。

首季甲廈空置率降至 15.2% 2026年第一季整體甲級寫字樓空置率略微下降至 15.2%。隨著未來新增供應管道放緩，加上核心商業區內可供貨量有限，市場供需結構將逐步收緊，這對中環及尖沙咀等優質寫字樓的租金增長形成強大支撐，預測相關物業租金全年將有5%至7%的升幅。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，雖然宏觀經濟仍存在不確定性，但觀察到香港寫字樓市場正由過去的廣泛疲弱轉向局部穩定。核心商業區憑藉其交通樞紐優勢與頂尖的資產質量，成為復甦的主力軍，特別是中環及西九龍等地區，正持續獲得全球金融機構的青睞。 第一太平戴維斯香港董事總經理及租務部主管劉偉基指出，企業的搬遷與擴張策略目前變得更加謹慎，這反倒推動了「優質化」的市場趨勢。租戶正積極利用當前租金水平，從非核心地段升級至核心優質辦公空間，這不僅能鎖定未來營運成本，更有助於品牌在國際樞紐中維持核心競爭力。