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地產
出版：2026-Jun-01 23:05
更新：2026-Jun-01 23:05

101 KINGS ROAD沽頂層天台特色戶 成交價逾4130萬｜北角新盤

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101 KINGS ROAD沽頂層天台特色戶 成交價逾4130萬｜北角新盤

101 KINGS ROAD沽頂層天台特色戶 成交價逾4130萬｜北角新盤

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宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」，今天 (1) 錄得1宗特色單位招標成交，成交單位為頂層特色單位連天台，成交價4,132.8萬元，成交呎價48,000元。

成交單位為31D室，為三房一套連儲物室、平台及天台，實用面積861方呎連28方呎平台及661方呎天台。

宏安地產執行董事程德韻表示，31D單位為項目的頂層天台特色戶，成交價為4,132.8萬元。該單位設有私人平台令客、飯廳更見分明，另設內置樓梯通往661方呎天台，坐享開揚城市及北角半山景。而本項目亦僅餘最後2伙天台特色單位待售，令該類特色戶在區內更見珍罕。

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宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次成交再度印證市場對港島私樓有限供應的殷切需求。截至今天「101 KINGS ROAD」已成功沽出241伙，銷售率約96%，總銷售額接近26億元。集團將繼續積極推售優質單位應市。

「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。

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