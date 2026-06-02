6月料五新盤登場 涉逾1700伙涵蓋豪宅項目｜一手市況

5月累計錄得近2,100宗成交，已連續3個月超過2,000宗。而踏入6月一手新盤市場仍然暢旺，預計涉及超過1,700伙單位，當中不少為低密度豪宅項目。

會德豐有望推出2新盤 會德豐地產旗下有兩個新盤有機會於6月推出，分別為古洞項目及與九龍倉集團(004)合作發展的九龍塘「The Monet」。 位於鄉梓路23號的古洞項目，分兩期發展，第1期共提供457伙，而第2期提供324伙，兩期合計781伙均已獲批售樓紙，料極有機會成為古洞首個銷售的項目。而發展商特別打造的「古洞北‧都會新篇展館」早前正式開幕，透過專業導賞、展品及多媒體內容，展示北都的生態資源、整體規劃及產業發展藍圖。另外，與九倉合作發展的九龍塘龍庭里8號項目「The Monet」將分3期發展，共設4座分層住宅，提供133伙單位，並設九龍頂級豪宅中罕有的尊貴私人會所及偌大園林。

九龍塘博峯提供2幢洋房 同屬豪宅項目的麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道75號「博峯」，項目樓高12層，提供46伙，當中40個標準單位涵蓋20伙三房及20伙四房，另設4伙天際特色單位及2幢洋房。所有分層單位均向南，實用面積由約1,100至1,300方呎。天際特色戶實用面積約2,200方呎，附設私家平台或天台；而洋房實用面積約2,600方呎，連花園及天台。每戶均設有私人升降機大堂，加上車位比例高於1比1，每個分層單位均配備1個車位，而2幢洋房更各配有2個獨立車位，可由屋內直達。