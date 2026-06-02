中原投資兩全新學生公寓招租 涉855個床位 每月最平6128元

中原投資學生公寓營運服務品牌「壹社」旗下兩個全新學生公寓昨推出招租，提供最多855個床位。其中西半山「一步居．38」單人床位月租約1.35萬元起，而九龍城「一匯居．啟德」四人房床位月租6,128元起。中原投資表示，現時旗下3個學生公寓可提供約1,900個床位，目標在3年內可提供約6,000個床位應市。 中原投資總裁葉明慧指，「一步居．38」位於西半山般咸道38C號，提供125個單位，涉155個床位，設單人房及獨立雙人房，租金包水電費(500元津貼)、每周清潔等。「一匯居．啟德」第1期前身為富豪東方酒店，位於九龍城沙浦道30-38號，涉600至700個床位，設三人房及四人房。

兩項目特設優惠 中原投資董事總經理江若雯表示，「一步居．38」單人房(獨立衛生間)月租16,245元起；單人房(共用衛生間)月租13,585元起，即日起至本月30日，「2人同行」可獲1,000元迎新禮品包優惠。 中原投資投資總監周子浩稱，即日起至本月20日「一匯居．啟德」三人房(獨立空間)租金可享早鳥優惠，首批月租6,460元起；而四人房(獨立空間)首批月租6,128元起，優惠只適用於全年付款租客。 中原集團子公司主席施慧勤稱，中原投資去年暑期推出首個學生公寓項目尖沙咀「一步居．117」出租率達100%，當中單人房均價每月每床位月租2萬。項目於2026/27學年預租進展理想，出租率錄74%，雙人房均價每月每床位1萬元起。

施永青：淨租金回報普遍逾5厘 中原集團創辦人施永青說，隨著內地學生選擇來港升學比例增加，政府亦按年提升來港留學生學額，本港學生宿舍床位出現供不應求情況。他透露，學生公寓目前回報率理想，改造後淨租金回報普遍在5厘或以上，公司目前有項目正洽購，相信未來仍會持續吸引資金流入，對香港房地產市場帶來支持。