環保專業學生導向計劃2026 27間學校中學生探索綠色建築職涯新路向

為協助青少年規劃職業道路及大學選科方向，環保建築專業議會於2026年2月至5月期間舉辦「環保專業學生導向計劃2026」。本年度計劃成功吸引來自27間中學的中三至中六學生參與，總人數達151名。通過實地走訪綠色建築相關專業機構及與業界人士深度 交流和參加不同博覽活動，學生對環保建築、可持續發展理念及相關專業範疇獲得了更具體的認知。
環保建築專業議會自2002年創立以來，一直專注於推動可持續建築環境的發展。作為一所非牟利性質的研究與教育機構，議會透過專業層面的協作、綠色建築知識的傳播及人才培養工作，持續促進 可持續建築環境的進步。今年，議會再次夥同九間本地及國際綠色建築企業，共同籌辦「環保專業學生導向計劃 2026」，為中學生構建一個具互動性的學習平台，協助他們發掘自身職業興趣、建立主動規劃的思維模式，並透過與業界專家的直接對話，為日後的職業發展釐清方向。計劃推出後獲得教育界的廣泛正面回應，27所學校共151名學生踴躍報名參加，充分展現新一代對綠色建築及可持續發展領域的濃厚興趣與遠大抱負。
環保建築專業議會主席源栢樑教授、工程師表示，衷心感謝各參與學校、學生及九間企業夥伴的全 力支持令本屆計劃能夠順利完成。環保建築專業議會一直以培育年輕一代成為綠色建築領域的未來領袖為己任。這次計劃不僅激發了學生對綠色建築的熱情，更協助他們認識到綠色建築相關的多元 職業路徑。本會深切期望，參與計劃的青少年能將是次經歷中所獲得的知識與啟發，融入未來的學 業及事業發展之中，日後成為推動綠色建築與可持續發展的新力軍。
作為計劃的核心部分，學生獲安排實地參觀各參與企業的辦公室，親身體驗建築師、測量師、工程 師、園境師、可持續發展顧問及房地產專業人士的日常工作。 此外，學生亦獲邀參與兩項大型活動，包括亞博國際環保博覽（2025年10月30日），作為環保產業的領先全球貿易平台，國際環保博 覽展示最新綠色產品、設備及技術。博覽獲香港、中國內地及全球多地政府部門及行業協會 的支持，讓學生充分認識國際環保議題及發展趨勢，增廣見聞，拓展視野；以及教育及職業博覽2026（2026年1月24日），由香港貿易發展局主辦，透過展覽及互動交流，讓學生深入了解不同專業、行業及職業發展路向，拓闊視野，為未來升學及就業作好準備。
為進一步豐富學習體驗，環保建築專業議會亦特別為每位參加學生準備了電子手冊，詳細介紹議會 的使命、背景及在推動可持續建築環境方面的工作，作為學生持續探索綠色建築職業的參考資源。本屆計劃再次見證香港青少年對綠色建築及可持續發展的濃厚興趣。環保建築專業議會將繼續致力 培育未來綠色人才，並在未來進一步擴展青年教育項目。
環保專業學生導向計劃2026參訪活動的公司
雅邦規劃設計有限公司
泛亞國際
傑施築量有限公司
葉頌文環保建築師事務所
利比有限公司
利安顧問有限公司（利安）
梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司
科進顧問（亞洲）有限公司
仲量聯行
參與學校
基督書院
福建中學
寶血會上智英文書院
香港道教聯合會鄧顯紀念中學
國際基督教優質音樂中學暨小學
康樂園國際學校
九龍工業學校
九龍塘學校（中學部）
觀塘官立中學
樂道中學
馬鞍山聖若瑟中學
港島民生書院
培僑書院
高主教書院
聖公會聖三一堂中學
嘉諾撒聖心書院
聖公會曾肇添中學
聖言中學
嘉諾撒聖瑪利書院
聖保祿中學
藍田聖保祿中學
聖士提反書院
德雅中學
中華基金中學
田家炳中學
東華三院甲寅年總理中學
明愛元朗陳震夏中學