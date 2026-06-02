環保專業學生導向計劃2026 27間學校中學生探索綠色建築職涯新路向

為協助青少年規劃職業道路及大學選科方向，環保建築專業議會於2026年2月至5月期間舉辦「環保專業學生導向計劃2026」。本年度計劃成功吸引來自27間中學的中三至中六學生參與，總人數達151名。通過實地走訪綠色建築相關專業機構及與業界人士深度 交流和參加不同博覽活動，學生對環保建築、可持續發展理念及相關專業範疇獲得了更具體的認知。

環保建築專業議會自2002年創立以來，一直專注於推動可持續建築環境的發展。作為一所非牟利性質的研究與教育機構，議會透過專業層面的協作、綠色建築知識的傳播及人才培養工作，持續促進 可持續建築環境的進步。今年，議會再次夥同九間本地及國際綠色建築企業，共同籌辦「環保專業學生導向計劃 2026」，為中學生構建一個具互動性的學習平台，協助他們發掘自身職業興趣、建立主動規劃的思維模式，並透過與業界專家的直接對話，為日後的職業發展釐清方向。計劃推出後獲得教育界的廣泛正面回應，27所學校共151名學生踴躍報名參加，充分展現新一代對綠色建築及可持續發展領域的濃厚興趣與遠大抱負。