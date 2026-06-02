長實波老道21號2期命名「應天」 涉66伙 下周三首推16伙招標｜半山豪宅

本港超級豪宅市況熾熱，再有全新供應登場。長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期今日(2日)正式命名為「應天」，提供66伙，當中60伙為標準分層單位，另有4伙連前庭特色戶及2伙頂層連天台大宅。項目今日上載售樓說明書，並同步上載首張銷售安排，推出16伙於下周三(10日)起招標發售，現樓示範單位即日起開放預約參觀。 長實執行董事趙國雄表示，樓市復甦主要由豪宅帶動，集團是按照市況推盤，「應天」早已獲批預售樓花同意書，不過因為之前市況一般，超級豪宅供應罕有，作為發展商「無理由要平賣」，故認為現時屬合適時機推出應市。他透露，項目迄今已接獲不少查詢，認為即使億元豪宅印花稅上調，對此類物業買家而言影響不大。至於項目第1期迄今銷售收入超過100億元，買家中約60%至70%以普通話拼音登記。

標準分層戶主要屬三房雙套及四房雙套間隔 長實營業部首席經理郭子威指，今年1月至4月超級豪宅表現暢旺，錄得超過90宗逾億元成交，涉及金額達190億元，兩者較去年同期均錄倍數增長，反映豪宅物業備受買家追捧。他續指，同系黃竹坑港島南岸「Blue Coast」近期銷情持續，成交價及呎價均有明顯升幅。 長實營業經理陳詠慈稱，「應天」提供66伙，其中60伙為標準分層單位，實用面積介乎1,875至2,193方呎，主要屬三房雙套及四房雙套戶型。其餘6伙為特色戶，包括2伙頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911方呎及3,022方呎，層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另設4伙連前庭特色戶，實用面積由1,800至2,112方呎。「應天」位於波老道上端，居高臨下，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，再加上特設私人升降機大堂，私隱度極高。

至於首批招標發售的16伙，包括14伙標準戶及2伙頂層連天台特色戶，實用面積介乎1,875至3,022方呎。單位皆享雙邊景致，前迎香港金融樞紐，俯瞰維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。 名稱代表「順應天時」 至於「應天」命名靈感，發展商表示，承續「21 BORRETT ROAD」第1期的卓然佳績，全新第2期「應天」應勢而生。「應天」代表順應天時，承載著地勢、時勢和人勢 之優而傲立於世，與期數的位置、氣勢、格局和珍稀程度不謀而合，發展商因此取之為推 廣項目名稱。

「 CLUB BORRETT 」宴會廳逾 1600 呎 發展商今日亦首度公開予媒體參觀會所「CLUB BORRETT」，屬半山區中少數住宅項目擁有的獨棟住客專用會所，由獲獎無數的王董建築師事務所傾力設計，以倫敦Kensington Palace為整體布局藍本，延續百年歷史倫敦私人會所的設計風格，締造古典尊貴的宅邸風雅。 「CLUB BORRETT」的宴會廳(Banquet Hall)逾1,600方呎，廚房配備歐洲廚具品牌Arclinea、Officine Gullo及Gaggenau打造的中西私人廚房。住客會所包括戶外恒溫泳池及按摩池、迎賓廳、兒童遊樂室、配置高級TechnoGym健身器材的健身房及私人獨立健身房等多個功能區域。