波老道21號2期「應天」上樓書 涉66伙面積最大3022呎連天台私人泳池｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下半山超級豪宅波老道21號「21 BORRETT ROAD」第2期「應天」,合共提供66伙，涵蓋60伙標準分層單位及6伙特色單位，實用面積由1,800至3,022方呎。

當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎。6伙特色單位包括2伙套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎，層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足；另外4伙為連前庭特色戶，實用面積由1,800至2,11方呎。

其中，面積最細單位為1樓8號，實用面積1,800方呎連372方呎前庭，為三房兩套間隔；面積最大單位為20樓10號，為五房三套間隔，實用面積3,022方呎連2,136天台、88方呎梯屋及412方呎前庭，天台更設有私人游泳池。

會所CLUB BORRETT為半山區中少數住宅項目擁有的獨棟住客專用會所，由獲獎無數的王董建築師事務所傾力設計，以倫敦Kensington Palace為整體佈局藍本，延續百年歷史倫敦私人會所的設計風格，締造古典尊貴的宅邸風雅。

CLUB BORRETT的宴會廳（Banquet Hall）逾1,600方呎，廚房配備歐洲廚具品牌Arclinea、Officine Gullo及Gaggenau打造的中西私人廚房 ，加上寬敞的備餐間，無論是宴請私人大廚，或親自下廚與家人朋友品味佳餚，都能尊享高品質的奢華空間。住客會所包括戶外恒溫泳池及按摩池、迎賓廳、兒童遊樂室、配置高級TechnoGym 健身器材的健身房及私人獨立健身房等多個功能區域，給予住客絕佳的使用體驗。