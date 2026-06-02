海瑅灣I加推128伙 周六開賣207伙入場價593萬｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」，自開售以來反應熱烈，有見及此，發展商今日(2日)宣布加推128伙，當中包括首度推出8伙園景平台特色戶。發展商同日上載銷售安排，將於本周六(6日)開售207伙，並於下周一(8日)推出61伙招標。。
價單第五號共128伙，包括9伙一房 (開放式廚房)、68伙兩房 (開放式廚房) 、43伙兩房 (開放式廚房)+書房及8伙平台特色戶，實用面積由323至586方呎，扣除15 %最高折扣優惠後，折實售價593.38萬至1,154.47萬元，呎價16,851元至20,168元，折實平均呎價約18,309元。
最低售價單位為1A座6樓E室，實用面積323方呎，連54方呎平台，一房(開放式廚房)間隔，折實價593.38萬元，呎價18,371元；最低呎價單位為1B座7 樓D室，實用面積463方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價780.21萬元，呎價16,851元。
「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。