5月樓宇買賣合約登記量按月跌1.8% 住宅樓價創25個月新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄8,537宗，總值728.43億元，較4月的8,692宗及728.95億元，分別下跌1.8%及0.1%。整體買賣雖回軟，但連續2個月企穩八千宗水平，是2021年後近5年以來首見。反映樓市氣氛持續暢旺，發展商積極推售新盤，銷售理想，而且銀行相繼推出定息按揭優惠及樓價向升，增強買家的入市信心，刺激二手成交活躍，帶動整體登記數字維持高企。另外，今年首5個月整體樓宇買賣錄40,521宗及3,274.44億元，較2025年同期29,577宗及2,106.21億元，分別上升37.0%及55.5%，並已達去年全年80,702宗及6,142.77億元的50.2%及53.3%。

5月份整體住宅樓宇買賣登記錄7,138宗及655.93億元，較4月的7,368宗及636.73億元，分別下跌3.1%及上升3.0%，金額創2024年4月774.56億元後的25個月新高。今年首5個月整體住宅樓宇錄33,160宗及2,912.69億元，較2025年同期22,992宗及1,690.12億元，分別上升44.2%及72.3%，並已達去年全年62,832宗及5,198.30億元的52.8%及56.0%。

一手私宅價量齊跌 分別下跌 2.2% 及 7.1%

一手私人住宅方面，5月份錄2,393宗及281.4億元，較4月的2,577宗及287.9億元，分別下跌7.1%及2.2%。一手交投略為回軟，但登記量仍達二千宗高水平，兼連續15個月超過一千宗，顯示新盤市況熾熱。今年首5個月一手已突破一萬宗，錄10,476宗及1,216.8億元，較2025年同期7,140宗及610.1億元，分別上升46.7%及99.4%，並達去年全年20,525宗及2,255.5億元的51.0%及53.9%。

5月份登記宗數最高的新盤是紅磡首岸第一期，錄338宗及26.50億元。第二位是大圍柏傲莊III，錄288宗及46.48億元。第三是啟德海灣第2期，錄222宗及17.51億元。第四是將軍澳日出康城第13B期海瑅灣I，錄180宗及14.93億元。第五是啟德DOUBLE COAST III，錄125宗及9.33億元。