三項銀主盤物業交吉成交 成交價達5644萬

國際房地產顧問第一太平戴維斯成功代表銀行及接管人，促成三項銀主盤物業交易。該批物業包括位於北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖、天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，以及葵涌葵豐街25至31號華業工業大廈A座14樓E單位，三項物業均以現狀交吉形式出售，總成交價約5,644萬元。 兩個位於北角春秧街及天水圍俊宏軒商場的街市舖位，建築面積分別約 1,200方呎及710方呎，兩者均座落於成熟民生住宅區，周邊人口密集，人流暢旺。至於華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2,430方呎，鄰近葵芳港鐵站、新都會廣場及葵涌廣場，交通便利，周邊配套完善。

當中，北角春秧街91A – 91H號明秀大廈地下H舖及天水圍天瑞路88號俊宏軒商場地下L19及L20號舖，原屬連鎖菜檔「家農」老闆「菜檔小天后」簡利珍名下。

第一太平戴維斯投資部高級經理吳柏曦表示，繼早前成功協助銀行及接管人售出太子道西 90–94號大華大廈零售基座、以及佐敦偉晴街36號偉晴閣的零售基座後，再度成功促成一籃子零售銀主物業成交。於買賣交易完成後，更迅速協助街市舖位買家成功物色新租客，令買家即時鎖定約6厘的租金回報。此類民生街市旺舖具備穩定消費客源，甚少交吉。其高抗跌力特性正正吸引投資者將資金停泊此類資產，預計民生旺舖將於短期內持續主導舖位市場成交。