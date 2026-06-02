快好省雲台推全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 「WIN-WIN HUB 商贏站」

快好省雲台主席及創辦人陳少忠 （中）表示，「快好省雲台」致力推動建築科技發展，旗下「WIN-WIN HUB 商贏站」啟動儀式獲社會各界高度認可與支持，當中包括全國人大代表胡曉明教授(左三)、立法會議員林筱魯議員(左二)、陳恒鑌議員(右三)、鍾奇峰議員(右二)及 香港山西總會會長吳騰(左一)等。

本地初創企業研發、建築業科技應用平台「快好省雲台（FHS Solutions）」繼今年一月底推出「工地風險共管平台 ─ 青天網」大獲好評後，該平台進一步推出「全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 ─ WIN-WIN HUB 商贏站」。啟動儀式於日前舉行，獲政商界人士支持，並即場簽訂兩份合作備忘，分別與律政司直屬的「一邦國際網上仲調中心（eBRAM）」簽訂合作備忘，為香港建築業提供服務平台，以科技排解糾紛；以及與深圳豐匠數科簽訂另一份合作備忘，推動香港建築工程數碼化管理，兩項協議冀能為建築業界共建商贏未來樹立新標準。

主禮嘉賓香港專業人士協會會長 黃山測量師（圖左七）見證下，「快好省雲台」推出的「WIN-WIN HUB 商贏站」正式啟動。圖左六為快好省雲台主席及創辦人陳少忠、圖左四為快好省雲台行政總裁羅英揚、圖右四為快好省雲台合規總監甄灼寧律師及圖左一為快好省雲台技術總監蕭健明。

主禮嘉賓黃山測量師及多位知名人士見證 「全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 ─ WIN-WIN HUB 商贏站」啟動儀式於日前在尖沙咀西九文化區「璞」舉行，獲業界鼎力支持，多位政商界重要人士出席共同見證這個重要時刻。主禮嘉賓香港專業人士協會會長 黃山測量師致詞時表示，「商贏站」的推出，不僅為建築業界提供了一個創新的糾紛解決平台，更展現了香港在科技創新應用方面的潛力，並配合國家「十五五」規劃的發展，有助提升香港建築業的競爭力，並為香港的法治建設注入新活力。

出席這盛事的見證嘉賓包括全國人大代表胡曉明教授、特首政策組關家明先生、立法會議員林筱魯議員、陳恒鑌議員、劉文君議員及鍾奇峰議員等。嘉賓的出席及見證，充分體現了社會各界對「WIN-WIN HUB 商贏站」及「快好省雲台」在推動建築科技發展方面的高度認可與支持。 快好省雲台行政總裁羅英揚致辭時表示，深信科技是推動建築業持續發展的關鍵，「WIN-WIN HUB 商贏站」的推出，標誌著「快好省雲台」在推動建築業數碼化轉型上邁向新里程。從「青天網」到今天的「商贏站」，「快好省雲台」一直致力於利用人工智能技術，解決行業痛點，保障各方權益，並提升整體營運效率。期望「商贏站』能成為建築業界解決糾紛的有效工具，共同建設更美好的香港。

以科技排解建築業糾紛 節省時間 快好省雲台合規總監甄灼寧律師指出，「商贏站」的設計理念是將複雜及費時的建築糾紛簡化，透過智能分析提供公正的裁決建議，從而避免冗長的訴訟程序，節省寶貴資源。與此同時，我們期待與業界夥伴攜手，共同開創建築業數碼化管理的新篇章。 合作備忘錄簽訂儀式 啟動禮當日，「快好省雲台」亦即場簽訂兩份重要合作備忘錄，透過科技創新為香港建築業界帶來更高效、公平的糾紛解決方案。該平台運用先進的人工智能科技及專業人士的專家知識，協助建築業各持份者以最經濟、最快捷的方式解決建築合約糾紛，透過其獨特的「AI Adjudication 建築合約糾紛解決平台」，讓時間、金錢、精神和資源得以重新投入工程建設，為業界注入新動力。

兩份合作備忘錄 與律政司直屬「一邦國際網上仲調中心（eBRAM）」簽約。這項合作為香港推展以科技排解糾紛樹立新標準。eBRAM作為致力於推動爭議解決與法律科技發展的機構，將與「快好省雲台」共同探索利用AI技術，提供更便捷、高效的網上仲裁及調解服務，特別是在建築糾紛領域，為業界提供創新的解決方案。 與「深圳豐匠數科」簽訂合作備忘。此協議旨在推動香港建築工程數碼化管理。豐匠數科作為順豐集團旗下專注以數字建造改革的企業，將與「快好省雲台」攜手共同引入先進的數碼化管理工具和經驗，提升香港建築工程的整體效率和透明度，共建數碼化建築生態圈。

兩項協議的簽訂，冀能為建築業界共建商贏未來樹立新標準，共同迎接數碼化時代的挑戰與機遇。