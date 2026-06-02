快好省雲台推全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 「WIN-WIN HUB 商贏站」

本地初創企業研發、建築業科技應用平台「快好省雲台（FHS Solutions）」繼今年一月底推出「工地風險共管平台 ─ 青天網」大獲好評後，該平台進一步推出「全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 ─ WIN-WIN HUB 商贏站」。啟動儀式於日前舉行，獲政商界人士支持，並即場簽訂兩份合作備忘，分別與律政司直屬的「一邦國際網上仲調中心（eBRAM）」簽訂合作備忘，為香港建築業提供服務平台，以科技排解糾紛；以及與深圳豐匠數科簽訂另一份合作備忘，推動香港建築工程數碼化管理，兩項協議冀能為建築業界共建商贏未來樹立新標準。
主禮嘉賓黃山測量師及多位知名人士見證
「全港首個人工智能建築業糾紛裁決服務平台 ─ WIN-WIN HUB 商贏站」啟動儀式於日前在尖沙咀西九文化區「璞」舉行，獲業界鼎力支持，多位政商界重要人士出席共同見證這個重要時刻。主禮嘉賓香港專業人士協會會長 黃山測量師致詞時表示，「商贏站」的推出，不僅為建築業界提供了一個創新的糾紛解決平台，更展現了香港在科技創新應用方面的潛力，並配合國家「十五五」規劃的發展，有助提升香港建築業的競爭力，並為香港的法治建設注入新活力。
出席這盛事的見證嘉賓包括全國人大代表胡曉明教授、特首政策組關家明先生、立法會議員林筱魯議員、陳恒鑌議員、劉文君議員及鍾奇峰議員等。嘉賓的出席及見證，充分體現了社會各界對「WIN-WIN HUB 商贏站」及「快好省雲台」在推動建築科技發展方面的高度認可與支持。
快好省雲台行政總裁羅英揚致辭時表示，深信科技是推動建築業持續發展的關鍵，「WIN-WIN HUB 商贏站」的推出，標誌著「快好省雲台」在推動建築業數碼化轉型上邁向新里程。從「青天網」到今天的「商贏站」，「快好省雲台」一直致力於利用人工智能技術，解決行業痛點，保障各方權益，並提升整體營運效率。期望「商贏站』能成為建築業界解決糾紛的有效工具，共同建設更美好的香港。
以科技排解建築業糾紛 節省時間
快好省雲台合規總監甄灼寧律師指出，「商贏站」的設計理念是將複雜及費時的建築糾紛簡化，透過智能分析提供公正的裁決建議，從而避免冗長的訴訟程序，節省寶貴資源。與此同時，我們期待與業界夥伴攜手，共同開創建築業數碼化管理的新篇章。
合作備忘錄簽訂儀式
啟動禮當日，「快好省雲台」亦即場簽訂兩份重要合作備忘錄，透過科技創新為香港建築業界帶來更高效、公平的糾紛解決方案。該平台運用先進的人工智能科技及專業人士的專家知識，協助建築業各持份者以最經濟、最快捷的方式解決建築合約糾紛，透過其獨特的「AI Adjudication 建築合約糾紛解決平台」，讓時間、金錢、精神和資源得以重新投入工程建設，為業界注入新動力。
兩份合作備忘錄
與律政司直屬「一邦國際網上仲調中心（eBRAM）」簽約。這項合作為香港推展以科技排解糾紛樹立新標準。eBRAM作為致力於推動爭議解決與法律科技發展的機構，將與「快好省雲台」共同探索利用AI技術，提供更便捷、高效的網上仲裁及調解服務，特別是在建築糾紛領域，為業界提供創新的解決方案。
與「深圳豐匠數科」簽訂合作備忘。此協議旨在推動香港建築工程數碼化管理。豐匠數科作為順豐集團旗下專注以數字建造改革的企業，將與「快好省雲台」攜手共同引入先進的數碼化管理工具和經驗，提升香港建築工程的整體效率和透明度，共建數碼化建築生態圈。
兩項協議的簽訂，冀能為建築業界共建商贏未來樹立新標準，共同迎接數碼化時代的挑戰與機遇。