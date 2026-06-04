萊坊：中環核心甲廈租金按年升10% 空置率錄接近零 料今年租金跌幅收窄｜商廈市況

萊坊發佈最新的《香港每月物業市場報告》，甲級寫字樓市場方面，中環核心甲級寫字樓持續吸納強勁需求，主要由金融服務業，以及追求優質商廈趨勢及擴展需求所帶動。過去12個月中環核心甲級寫字樓租金錄得約10%升幅，而核心甲級寫字樓錄得接近零的空置率，令傳統中環寫字樓市場受惠。展望未來，隨着2026年新寫字樓供應有限，租金跌幅料將逐步收窄，市場有望邁向「軟着陸」。
九龍區寫字樓租金接近見底 各區續租租金優惠收窄
西九龍及鰂魚涌的寫字樓租賃活動亦有所回暖，尤以較新及高規格的寫字樓為主。跨國企業租戶不僅進行規模優化調整，同時積極升級至更高質素的辦公空間，反映租戶需求持續轉變，並進一步強化市場整體對優質寫字樓空間的追求。
4月份寫字樓租賃活動主要由續租及租約重組個案帶動，尤其是在資訊科技及電子行業。租戶亦在租金低位時提前鎖定有利條件，反映九龍區寫字樓租金正接近見底，各區續租租金優惠收窄，顯示市場氣氛逐步改善。
3月零售銷售銷貨按年升12.8%
零售物業市場方面，香港零售銷貨連續十一個月維持升勢，3月份銷售銷貨按年上升12.8%，主要受汽車及奢侈品需求強勁所帶動。
高端零售租賃活動亦顯示市場氣氛持續改善。在本地和內地需求持續的支撐下，奢侈品板塊，尤其是黃金相關產品，預料表現將持續領先。相較之下，對價格敏感的零售商可能會因店舖租金成本上升，而轉向網上銷售以節省營運開支。
隨着旅客偏好轉向文化體驗，零售商在擴充業務時趨於審慎，較小追求規模擴張增加據點，反而是優先考慮融合文化及體驗元素。預計核心街舖及大型購物中心表現將持續優於整體市場。