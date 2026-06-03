筲箕灣香島三房套戶連環「見紅」 最傷業主8年慘輸355萬｜二手樓成交

據悉，新買家為外籍人士，已睇樓一段時間，鍾情屋苑樓齡新，環境清淨，間隔實用且私隱度高，因擔心遲買會貴，遂果斷入市自用。原業主於2018年以2,305萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出帳面損失355萬元，物業期內貶值約15.4%。

中原地產杏花邨第二分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，中原連環促成兩宗香島成交，其中一宗為1座高層C室，單位實用面積約1,017方呎，三房套房連工人套房間隔，望開揚山景。原叫價2,000萬元，最終以1,950萬元易手，呎價約19,174元。

二手交投暢旺，不過部分業主要損手出貨，筲箕灣香島新近接連錄得2宗三房套單位蝕讓成交，業主分別帳面虧蝕355萬元及118萬元離場。

筲箕灣香島新近接連錄得2宗三房套單位蝕讓成交，業主分別帳面虧蝕355萬元及118萬元離場。(資料圖片)

同屋苑業主成功講價 257 萬換樓

鄭俊輝指，屋苑另一宗成交為1座高層A室，單位實用面積約1,055方呎，同屬三房套房加工人套房間隔，向山景及鯉魚門度假村方向。業主初時叫價2,300萬元，近日態度軟化，最終以2,043萬元沽出，累減257萬元或約11.2%，呎價約19,365元。

據了解，新買家為同屋苑業主，一直有意升級至大單位，見上址罕有放盤，即把握機會購入換樓。原業主於2017年以2,161萬元購入單位，持貨約9年，是次轉售帳面虧蝕118萬元，物業期內跌價約5.5%。

資料顯示，香島位於柴灣道33號，2018年入伙，共有4座，提供470伙。