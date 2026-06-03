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出版：2026-Jun-03 12:00
更新：2026-Jun-03 12:00

白石角業主趁市旺止蝕 兩房8年樓價蒸發152萬｜二手市況

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白石角業主趁市旺止蝕 兩房8年樓價蒸發152萬｜二手市況

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近期交投氣氛正面，帶動入市氣氛，部分於數年前樓價高位入市的業主趁機沽貨止蝕離場，白石角嘉熙及朗濤均錄得蝕讓成交。

嘉熙兩房8年跌價17%

中原地產大埔豪宅九肚山第三分行資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角嘉熙最新錄得5座低層E室成交，單位實用面積約522方呎，兩房間隔。原叫價約750萬元，日前雙方議價後以720萬元沽出，呎價約13,793元。新買家為外區客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位自用。

據了解，原業主於2018年以872萬元購入上址，持貨約8年，現沽貨帳面虧蝕152萬元，物業期內貶值約17.4%資料顯示，嘉熙位於大埔半山科進路16號，2019年入伙，共有9座，提供1,122個單位。

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朗濤兩房7年損手58

賴思沛指，白石角朗濤最新錄得6A座中層E室成交，單位實用面積約607方呎，兩房間隔。原叫價約820萬元，日前雙方議價後以812萬元沽出，呎價約13,377元。新買家為外區客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位自用。

據了解，原業主於2019年以870萬元購入上址，持貨約7年，現沽貨帳面損失58萬元，物業期內跌價約6.7%。資料顯示，朗濤位於白石角科研路7號，2020年入伙，共有12座住宅大樓及洋房2間，提供723個單位。

即睇大埔白石角朗濤放盤 (House730)

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