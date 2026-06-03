首批下周三招標 長實波老道豪宅 應天 設66伙

本港超級豪宅市場持續升溫，長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期命名為「應天」，提供66伙，同步上載售樓說明書及首張銷售安排，推出16伙於下周三(10日)起招標發售，現樓示範單位即日起開放預約參觀。長實執行董事趙國雄認為，香港下半年經濟繼續向好，市場對豪宅需求愈來愈大。

長實營業經理陳詠慈稱，「應天」標準分層戶佔60伙，實用面積1,875至2,193方呎，主要屬三房雙套及四房雙套戶型。另6伙為特色戶，包括2伙頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911方呎及3,022方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另設4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。首批招標發售單位包括14伙標準戶及2伙頂層連天台特色戶，實用面積1,875至3,022方呎。