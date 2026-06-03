首批下周三招標 長實波老道豪宅 應天 設66伙

本港超級豪宅市場持續升溫，長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期命名為「應天」，提供66伙，同步上載售樓說明書及首張銷售安排，推出16伙於下周三(10日)起招標發售，現樓示範單位即日起開放預約參觀。長實執行董事趙國雄認為，香港下半年經濟繼續向好，市場對豪宅需求愈來愈大。
長實營業經理陳詠慈稱，「應天」標準分層戶佔60伙，實用面積1,875至2,193方呎，主要屬三房雙套及四房雙套戶型。另6伙為特色戶，包括2伙頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911方呎及3,022方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另設4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。首批招標發售單位包括14伙標準戶及2伙頂層連天台特色戶，實用面積1,875至3,022方呎。
因應市況推盤 「冇理由要平賣」
趙國雄指，今年樓市復甦主要由豪宅帶動，集團是按照市況推盤。「應天」早已獲批預售，惟之前市況一般，超級豪宅供應稀罕，作為發展商「冇理由要平賣」，現時屬合適時機推出；項目第1期銷售收入逾100億元。
長實營業部首席經理郭子威指，今年首4個月超級豪宅市場表現暢旺，錄得超過90宗逾億元成交，涉及金額190億元，兩者較去年同期均錄倍數增長。
恒地看好今年樓價升5%至10%
另外，恒基地產(012)主席兼董事總經理李家誠於股東周年大會後稱，今年本港物業交投表現優於去年，集團旗下新盤銷售成績很理想，本港首5個月一手私樓交投已超過1萬伙，料全年可達2萬伙。他指，中原城市領先指數(CCL)已連升十多個月，預測今年樓價全年有5%至10%升幅。另外，集團旗下中環超甲級商廈The Henderson目前出租率達95%；而同區興建中的商廈Central Yards預租率亦達70%。