海德園下周二價單開賣78伙兩房 入場價818萬｜柴灣新盤

以價單形式發售項目第一期共78伙兩房連開放式廚房單位，實用面積由512至538方呎。計及發展商提供的15%折扣優惠後，折實售價為818.8萬至1,001.5萬元，折實呎價15,715元至18,615元。項目同時以招標形式推售42伙兩房單位，實用面積介乎538至573方呎，涵蓋兩房梗廚設計或兩房一套連開放式廚房兩種戶型。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，今日(3日)公布第三輪銷售安排，合共推售120伙兩房單位，將於下周二(9日)以價單出售的78伙及以招標形式推售42伙單位。

「海德園」為住戶提供優質生活環境，會所CLUB HEADLAND提供約30項頂級室內及戶外設施，涵蓋運動健身、休閒娛樂等多元生活體驗。項目由太古地產管理，為住戶提供專業的物業管理服務。海德園盡享四通八達的交通網絡，駕車約10分鐘即可抵達太古坊及太古城中心，約15分鐘直達金鐘和中環商業區。項目展銷廳及示範單位分別設於太古坊康橋大廈8樓及9樓，現已開放予公眾參觀。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。