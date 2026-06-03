半山名滙交樓程序陸續展開 全盤111伙沽清套現逾9.65億｜西營盤新盤

九龍建業(034)旗下西營盤新盤「半山名滙」已正式取得「滿意紙」，並於日前舉行亮燈儀式，標誌邁進現樓交付的重要里程。隨着項目工程及相關交樓準備工作順利完成，發展商已啟動交樓程序，分批通知業主辦理收樓安排，迎接住戶展開嶄新都會生活。

九龍建業（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，項目自推出以來市場反應理想，憑藉港島西核心地段優勢、精心規劃的單位間隔及高實用率，深受用家及投資者支持。全盤111伙已沽清，套現逾9.65億元，反映市場對西營盤及西半山一帶優質住宅項目的需求持續殷切。隨着項目正式取得入伙紙並舉行亮燈儀式，將陸續安排交樓，為業主提供細緻周全的入伙體驗。