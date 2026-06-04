觀塘四洲集團中心低層全層招租 意向呎租15元｜商廈市況

隨著九龍東核心商業區日趨成熟，觀塘憑藉卓越的交通優勢及產業配套，已成為跨國金融與創科行業進駐的首選地之一。近期受惠於 IPO 市場回暖及金融業擴張，區內甲級寫字樓需求持續升溫，市場氣氛明顯轉趨積極。早前四洲集團中心接連錄得兩全層單位買賣成交，帶動區內租賣查詢度持續上升。業主早前把握機遇購入熱賣中的觀塘四洲集團中心6樓全層，並隨即委託中原(工商舖)作特約代理負責租務相關事宜，全層意向呎租約15元。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次特約代理招租物業位於觀塘敬業街41號四洲集團中心6樓全層，建築面積約15,564方呎(未核實)，目前業主意向呎租約15元，意向月租約23.3萬元，屬市場吸引水平。劉重興補充，該物業為業主早前把握入市良機，以呎價4000元購入，涉及成交價約6,225.6萬元，並同時以約240萬元買入該廈兩個私家車位。按購入價計算，該全層以意向呎租價租出的話，租金回報可達4.5厘。