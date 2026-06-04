觀塘四洲集團中心低層全層招租 意向呎租15元｜商廈市況

隨著九龍東核心商業區日趨成熟，觀塘憑藉卓越的交通優勢及產業配套，已成為跨國金融與創科行業進駐的首選地之一。近期受惠於 IPO 市場回暖及金融業擴張，區內甲級寫字樓需求持續升溫，市場氣氛明顯轉趨積極。早前四洲集團中心接連錄得兩全層單位買賣成交，帶動區內租賣查詢度持續上升。業主早前把握機遇購入熱賣中的觀塘四洲集團中心6樓全層，並隨即委託中原(工商舖)作特約代理負責租務相關事宜，全層意向呎租約15元。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次特約代理招租物業位於觀塘敬業街41號四洲集團中心6樓全層，建築面積約15,564方呎(未核實)，目前業主意向呎租約15元，意向月租約23.3萬元，屬市場吸引水平。劉重興補充，該物業為業主早前把握入市良機，以呎價4000元購入，涉及成交價約6,225.6萬元，並同時以約240萬元買入該廈兩個私家車位。按購入價計算，該全層以意向呎租價租出的話，租金回報可達4.5厘。
劉重興續稱，該全層單位樓層高度達約4米，配合無柱式間隔及高採光玻璃幕牆設計，不僅大幅提升空間感，亦讓室內格局更顯靈活。此外，大廈配備了24小時智能化中央冷氣及5G網絡系統；大廈内還特別設有空中花園，為租戶提供優質的綠化休憩空間，相信可吸引到創科、金融等機構進駐；而地庫則設有3層共約 162個私家車位，並配備電動車充電設施，可滿足各類企業對高品質辦公環境的追求。
劉重興指，四洲集團中心座落於觀塘核心商業地段，地利優越。由物業步行至觀塘港鐵站僅需數分鐘，周邊亦有不同的巴士及小巴站點，交通網絡成熟，隨着中九龍幹線通車，往返九龍、新界及港島各區將更快捷方便，有利企業進行商務往來。他分析，是次放租單位定價水平參考周邊商廈水平，極具競爭力。隨著九龍東商貿區的周邊協同效應持續，預計具規格的全層物業，將吸引尋求設立總部或擴充業務的金融、創科及專業服務機構關注，亦非常適合健身室、物理治療、瑜珈、匹克球等體藝項目。預計短期內將接獲大量查詢並迅速獲承租。