兩銀主盤交吉招標放售 包括「菜檔小天后」簡利珍葵芳地舖

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司繼成功售出北角春秧街地舖及天水圍俊宏軒地舖後，再獲銀行及接管人/接管人及經理人委託為獨家代理出售第二批銀主物業，包括葵芳盛芳街17-19號京寶大廈地下A1號舖及元朗屏山屏葵路28號娉廷43號洋房。兩個物業將以現狀交吉出售。
原屬連鎖菜檔「家農」老闆「菜檔小天后」簡利珍名下葵芳盛芳街17-19號京寶大廈地下A1號舖，物業建築面積約 300方呎，門面寬約 39 呎 9吋，屬區內罕有的單邊黃金旺舖。物業鄰近葵芳邨，並緊貼葵涌廣場及新都會廣場，為區內居民日常必到的民生消費段。公開招標截止日期為2026年6月29日（星期一） 正午12時。
元朗屏山屏葵路28號娉廷43號洋房，物業實用面積約1,577方呎，連同一個私家車位，並附設私人花園、天台及平台等戶外空間，總面積合共約884方呎。單位間隔方正實用，原則採四房兩套設計，適合家庭居住。位置方面，項目座落於低密度住宅區，周邊環境清幽寧靜，私隱度高。物業步行約3分鐘即達塘坊村輕鐵站，約10分鐘可達天水圍港鐵站。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，此次出售的葵涌旺舖位於街市的黃金地段。這類街市舖一直備受投資者青睞，具有較高的防禦性。街市消費是附近居民日常生活習慣的一部分，由於此類商舖擁有穩定客源，空置率普遍較低，受經濟周期影響相對較小。
而屏山洋房環境清幽，加上附設多項戶外空間及車位，具備優質自住條件。此外，物業鄰近洪水橋/廈村新發展區，隨著北部都會區發展逐步推進，配合規劃中的洪水橋港鐵站及區內大型基建陸續落成，長遠有望受惠於區內交通配套持續完善及整體發展潛力提升。