兩銀主盤交吉招標放售 包括「菜檔小天后」簡利珍葵芳地舖

兩銀主盤交吉放售 包括「菜檔小天后」簡利珍葵芳地舖

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司繼成功售出北角春秧街地舖及天水圍俊宏軒地舖後，再獲銀行及接管人/接管人及經理人委託為獨家代理出售第二批銀主物業，包括葵芳盛芳街17-19號京寶大廈地下A1號舖及元朗屏山屏葵路28號娉廷43號洋房。兩個物業將以現狀交吉出售。

原屬連鎖菜檔「家農」老闆「菜檔小天后」簡利珍名下葵芳盛芳街17-19號京寶大廈地下A1號舖，物業建築面積約 300方呎，門面寬約 39 呎 9吋，屬區內罕有的單邊黃金旺舖。物業鄰近葵芳邨，並緊貼葵涌廣場及新都會廣場，為區內居民日常必到的民生消費段。公開招標截止日期為2026年6月29日（星期一） 正午12時。