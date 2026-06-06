港銀存款逼20萬億創新高 樓市購買力冰山一角

「儲蓄是美德」這句話大家都聽過，而港人更是將其發揮到極致。金管局最新數據顯示，本港銀行存款總額自2003年沙士後起已連升23年，並正直逼20萬億元大關，單是今年3月份便高達19.6萬億元，再度刷新香港紀錄。

更驚人的是，這19.6萬億元當中有超過一半、亦即11萬億元全部鎖在定期存款。按現時息口粗略計算，銀行每個月正向全港存戶派發高達320億元的利息。如果以天水圍嘉湖山莊一個400萬元上車盤計算，全港市民單是每個月做定期所賺取的利息，就足夠全數付清、購入差不多8,000個單位。