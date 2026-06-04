新盤旺場 發展商積極加推 海德園 下周二開賣120伙

一手市況暢旺，發展商積極推售新盤。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」昨加推4號價單共79伙兩房，實用面積512至538方呎。計及最高15%折扣優惠後，折實價818.8萬至1,001.5萬元，折實呎價15,715至18,615元。入場單位為2座5樓D室，實用面積518方呎，折實價818.8萬元，呎價15,807元。

發展商同步上載項目銷售安排，將於下周二以價單出售78伙；另有42伙以招標發售，實用面積538至573方呎，戶型涵蓋兩房梗廚及兩房一套連開放式廚房。「海德園」迄今售出274伙，套現逾24億元。