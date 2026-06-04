形瑨標售7伙 一房平台戶呎價「破頂」逾2.5萬成交｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」宣佈，昨日(3日)以招標形式售出5伙三房一套及2伙一房連平台特色單位，總成交額逾6,600萬元。

當中實用面積231方呎連平台面積為74方尺的3樓J室單位，成交價為581.95萬元，呎價25,193元，創項目呎價新高。

「形瑨」至今共售出426伙，套現逾29億元。

「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。