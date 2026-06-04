熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-04 17:50
更新：2026-Jun-04 17:50

柏景峰45伙餘貨加價同時削折扣 定價加幅最多達4%｜油塘新盤

分享：
柏景峰45伙餘貨加價同時削折扣 定價加幅最多達4%｜油塘新盤

柏景峰45伙餘貨加價同時削折扣 定價加幅最多達4%｜油塘新盤

adblk4

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」，最新修訂4張價單合共45伙餘貨加價，加幅約24%。同時將最高折扣下降至1.5%

修訂單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎293578方呎，最新定價由588.2萬至1,128.3萬元，加幅約24%。以最新折扣計算後，折實售價為579.37萬至1,111.37萬元，折實呎價約17,70020,315元。

一房戶半年加價兩次 累增23%

其中，第235B2室更是兩度加價，單位實用面積297方呎，為一房間隔，去年12月首次推出時定價為559.9萬元，最高折扣為15%，折實售價475.91萬元。今年2月修訂定價上調約2%571.2萬元，最新再進一步上調定價約4%至594.3萬元，加上最高折扣削至1.5%，最新折實售價為585.38萬元，折實呎價約19,710元，比首次推出高約23%

adblk5

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

即睇柏景峰最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務