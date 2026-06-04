柏景峰45伙餘貨加價同時削折扣 定價加幅最多達4%｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」，最新修訂4張價單合共45伙餘貨加價，加幅約2至4%。同時將最高折扣下降至1.5%。

修訂單位涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎293至578方呎，最新定價由588.2萬至1,128.3萬元，加幅約2至4%。以最新折扣計算後，折實售價為579.37萬至1,111.37萬元，折實呎價約17,700至20,315元。

一房戶半年加價兩次 累增 23%

其中，第2座35樓B2室更是兩度加價，單位實用面積297方呎，為一房間隔，去年12月首次推出時定價為559.9萬元，最高折扣為15%，折實售價475.91萬元。今年2月修訂定價上調約2%至571.2萬元，最新再進一步上調定價約4%至594.3萬元，加上最高折扣削至1.5%，最新折實售價為585.38萬元，折實呎價約19,710元，比首次推出高約23%。