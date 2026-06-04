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地產
出版：2026-Jun-04 19:05
更新：2026-Jun-04 19:05

維港‧灣畔單日沽2伙兩房戶 吸金逾2410萬｜啟德新盤

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維港‧灣畔單日沽2伙兩房戶 吸金逾2410萬｜啟德新盤

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光(左)及助理總監何家宜(右)於臨海住客會所Club Voyage拍攝。

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隨著多個焦點新盤接連登場，近期本港一手住宅市場全面升溫，交投表現熾熱。中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」，今日（4日）售出2伙單位，總合約額2,418.5萬元，平均呎價約27,359元。

成交單位分別是第1A31D單位，實用面積431方呎，屬兩房間隔，合約額1,192.6萬元，呎價27,671; 及第1A26E單位，實用面積為453方呎，屬兩房間隔，合約額1,225.9萬元，呎價約27,062元。

即睇啟德維港．灣畔第1A期最新資訊 (House730)

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