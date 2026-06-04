維港‧灣畔單日沽2伙兩房戶 吸金逾2410萬｜啟德新盤

隨著多個焦點新盤接連登場，近期本港一手住宅市場全面升溫，交投表現熾熱。中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」，今日（4日）售出2伙單位，總合約額2,418.5萬元，平均呎價約27,359元。
成交單位分別是第1A座31樓D單位，實用面積431方呎，屬兩房間隔，合約額1,192.6萬元，呎價27,671元; 及第1A座26樓E單位，實用面積為453方呎，屬兩房間隔，合約額1,225.9萬元，呎價約27,062元。
隨著多個焦點新盤接連登場，近期本港一手住宅市場全面升溫，交投表現熾熱。中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」，今日（4日）售出2伙單位，總合約額2,418.5萬元，平均呎價約27,359元。
成交單位分別是第1A座31樓D單位，實用面積431方呎，屬兩房間隔，合約額1,192.6萬元，呎價27,671元; 及第1A座26樓E單位，實用面積為453方呎，屬兩房間隔，合約額1,225.9萬元，呎價約27,062元。
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