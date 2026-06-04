葵涌iCITY二期累沽105伙 吸金2.89億 短期內加推連租約單位｜工廈市況

項目最新錄得一宗高層成交，單位位於超高層，建築面積約422方呎，以約300萬元成交，呎價約7,114元，採用45天成交期付款。據悉，買家為一名年輕美容技術公司老闆，一直於區內租用傳統工廈經營業務。有見「iCITY」二期提供全新工作間，配備內置洗手間，室內設計時尚優美，加上景觀開揚及售價符合預算，遂迅速決定將工作室「升級」，由租客轉為業主，提升企業形象及營運環境。

由於項目租務需求殷切，市場反應正面，發展商現正部署於短期內限量推出連租約單位發售。地產代理預計，項目呎租可達約25元至30元水平，按此推算，租金回報率料可達4厘以上，具備不俗投資吸引力。

近期內地資金持續流入本港細價物業市場，以尋求穩定現金流，「iCITY」二期售價介乎200萬至300萬元的全新工作間尤為受追捧，成為投資及自用買家的熱門之選。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，「iCITY」二期銷情持續理想，反映用家及投資者對優質工業空間的強勁需求。我們也注意到不少企業用家購入工作間以提升工作環境，同時兼顧資產保值。項目針對此市場趨勢，設計上兼顧實用性與現代感，成功吸引用家由租轉買。

李遠峰補充，近期市場資金流向以穩定回報為目標的物業類型明顯增加，特別是銀碼較細、入場費較低的工作間產品更受歡迎。「iCITY」二期具備租務需求支持，加上回報潛力清晰，對投資者而言吸引力持續提升。我們相信即將推出的連租約單位，將為市場提供更具即時收益的選擇，進一步帶動成交氣氛。