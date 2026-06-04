廣州南站ICC．峻鑾加價2%加推10伙 入場價259萬人民幣｜大灣區置業

峻鑾 B 區園林實景圖。

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，上一輪價單中入場費較低的兩房及部分三房單位已全數沽清。因向隅客眾多，發展商加推10伙現樓單位，售價按市況輕微上調約2%。 是次加推單位全數位於B區，距離廣州南站僅約400米，部分單位享開揚內園景致，兼享交通便利與寧靜居住環境。戶型以建築面積約68平方米兩房（約732方呎）至124平方米四房一套（約1,335方呎）為主，屬市場最受歡迎的收租及自住戶型。新一批單位售價按市況輕微上調約2%，兩房折實入場價由人民幣259萬起。上一輪推出的人氣收租王兩房戶型開售即告售罄，是次加推的高層景觀單位相信將吸引更多投資及自住買家入市。

業主「添食」加碼 四房升級四房雙套 近期廣州樓市表現活躍，受惠新政及現樓優勢，項目近期錄得多宗「添食」成交，原有業主紛紛加碼購入更大單位。 有香港買家早前已購入約124平方米四房（約1,335方呎）單位自住，入住後對啟勝物業管理的專業服務及項目用料質素等非常滿意。隨著區內多條鐵路及新高速公路陸續通車，無論出差或回港都相當方便，加上年底商場「天環·廣州南」即將落成，生活配套將有更多選擇。業主多次參觀163平方米（約1,755方呎）的四房雙套大戶型示範單位，對雙套房間隔、寬敞廚房設計及較高交樓標準均感滿意，最終與家人一致決定購入同類約的四房雙套大戶型，以提升家庭居住空間，並將原有單位改作出租用途。

另一位港人買家，原持有約95平方米三房（約1,023方呎）作第二居所，因認可項目現樓品質及南站樞紐的交通優勢，近期再購入1伙約124平方米四房（約1,335方呎），用作長線投資，買家表示，單位採南北對流設計，通風效果理想，加上景觀開揚，空間感更佳，整體居住體驗更為舒適。 此外，項目更吸引新地「粉絲」青睞。該買家現居於新地在廣州的另一個項目，是一名資深投資者，一向追捧新地品牌。參觀現樓後，非常認可南站的未來發展——最快 47分鐘到香港西九龍，同時對項目的施工質量及現樓即收租優勢十分看好，旋即購入約 88平方米三房一套（約947方呎）作長線投資用。據悉，這個單位早前以月租8,000元租予一外企高管，回報相當吸引。

廣州南站 ICC 東廣場商場及寫字樓穩步建設中，預計今年下半年落成。

「穗8條」落地 項目查詢量及到訪量急升逾50% 廣州市政府於4月底公佈「穗8條」政策，並於5月26日落實執行細節，當中「賣舊買新」補貼及國企收購舊樓先導計劃，進一步提升市場信心，被市場視為直接釋放換樓購買力的重要措施。數據顯示，5月全市重點一手新盤每周到訪量、認購量及成交量按月分別上升26.9%、36.9%及11.4%。 項目作為廣州南站片區矚目樓盤，受惠政策帶動，查詢量及到訪量急升逾50%，成交量亦錄得倍增，反映政策效應逐步浮現，市場交投明顯轉旺。

番禺實驗幼兒園（峻鑾園區）已啟動 2026 年秋季招生。

高鐵47分鐘直達香港西九龍 交通方面，距廣州南站僅約400米，高鐵 47分鐘直達香港西九龍站，實現粵港「一小時生活圈」。無論日常跨城通勤、周末短途度假或靈活居停安排，均相當方便，盡享雙城生活優勢。隨著地鐵22號線後通段及廣州東環城際等鐵路相繼投入服務，廣州南站匯聚12條鐵路交通，網絡更趨完善，進一步鞏固廣州南站作為大灣區重要交通樞紐的定位。 周邊生活配套亦逐步成熟，項目15分鐘生活圈內匯聚逾10個商場，購物、餐飲及休閒娛樂設施一應俱全，整體生活及商業活力持續提升。校網方面，12 年公辦名校配套日趨完善。廣州南站區內的番禺實驗幼兒園已經開始招生，預計 2026年秋季開學，附近設 9年制公辦湖南師範大學番禺實驗學校（小學及初中），預計2027年開學。車程10分鐘內也有廣州博萃德學校，提供國際雙語教育，滿足不同家庭的升學需求。