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出版：2026-Jun-05 08:15
更新：2026-Jun-05 08:15

創3年新高價仍蝕走！元朗Grand YOHO兩房8年損手148萬｜二手市況

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創3年新高價仍蝕走！元朗Grand YOHO兩房8年損手148萬｜二手市況

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元朗區6月開局依然暢旺，惟當中不乏蝕讓成交。中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區本月暫錄得15宗二手買賣，造價靠穩上升，Grand YOHO最新錄得一宗兩房高價成交。

王勤學指，Grand YOHO3座高層A室，實用面積約539方呎，屬純兩房間隔。原叫價938萬元，議價後減價20萬元，以918萬元易手，呎價約17,032元，創同類單位二手成交價3年新高。

據悉，原業主於20189月以1066.2萬元一手買入單位，持貨約8年，賬面仍要蝕148.2萬元或14%

即睇元朗Grand YOHO放盤 (House730)

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尚悅．嶺一房8年冧價近19%

利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進表示，該行客戶董事楊采知最新促成元朗蝶翠峰5期尚悅．嶺1座低層B室成交，單位實用面積約279方呎，屬一房連開放式廚房間隔，望內園。

莫家進指，新買家為首置客，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位樓齡簇新，間隔四正，加上景觀理想，決定洽購。單位原叫價373萬元放售，議價後以372萬元合理價沽出，呎價約13,333元。

據悉，原業主於2018年以約457.5萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉售帳面損失85.5萬元，物業期內跌價約18.7%。莫家進補充，該屋苑現時有約72個單位放盤，最低入場費由約290萬元起。資料顯示，尚悅．嶺位於元朗市中心大棠路99A號，由2座樓宇組成，於2020年入伙，提供504個單位。

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御庭居連租約兩房以「零議價」480萬元沽出。(資料圖片)

御庭居收租業主蝕120萬沽連租約兩房

市場消息指，元朗御庭居2座低層H室，實用面積約474方呎，兩房間隔，連租約開價480萬元放售，新買家未能親身視察單位仍決定以「零議價」承接，呎價約10,127元。

資料顯示，原業主於2022年以約600萬元購入物業，持貨約4年，現轉售帳面虧損約120萬元，物業期內貶值20%。御庭居位於元朗市中心馬田路80號，2000年入伙，共有3座，提供204個單位。

即睇元朗御庭居放盤 (House730)

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