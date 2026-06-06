倫敦Opus - Bankside Yards涉249伙 入場價86萬英鎊(多圖)｜海外樓市

英國著名發展商 Native Land宣布，旗下總投資額高達25億英鎊的泰晤士河南岸旗艦項目 Bankside Yards，正式在港推售首座住宅地標大樓 Opus。大樓高達170米（50層高），落成後將榮登倫敦黃金地段（Prime Central London）最高的住宅大樓，提供249伙住宅單位，單位間隔涵蓋開放式至四房，售價由860,000英鎊起 (約887萬港元)。項目現委任仲量聯行為香港獨家銷售代理，在港推出全新住宅單位。 佔地5.5英畝的 Bankside Yards是英國首個徹底實現「無化石燃料」的大型綜合用途河畔社區。整個社區共規劃八座大樓，其中包括預計於2029年竣工的五星級文華東方酒店（Mandarin Oriental）。Opus作為首座住宅大樓，預計最快於2027年竣工。

獨特錐形三塔設計 坐擁75%雙面全景轉角戶 由國際頂尖建築師事務所 PLP Architecture 傾力打造，Opus採用錐形交錯的三塔式幾何外觀，為整座建築創造了比普通大樓多出75%的雙面景觀單位。這確保了絕大多數業主皆可透過雙面落地玻璃幕牆，將聖保羅大教堂、倫敦金融城至西區的壯麗天際線盡收眼底。項目亦率先接入英國首個「第五代能源共享網絡」，大幅降低運作成本並實踐極致減碳。

4層天際會所 大樓配備由國際知名建築事務所ODA與切爾西花展獲獎團隊Enea聯手打造的四層高五星級會所。位於23樓的頂峰會所（The Apex Club）仿照私人會員制規格，設有天際休息室、專屬酒吧、精緻餐廳及高空私人城市綠洲露台。地面尊榮大堂則配備香港買家推崇的迎賓車道（Porte-cochère）、全自動智能泊車系統「The Car Vault」及24小時酒店式禮賓服務。此外，大樓更設有混合共享工作空間的花園廳、內設Podcast錄音室的河景廳，以及坐落於活化鐵路拱門內、配備攀岩牆、室內槳球場、高爾夫模擬器、逆流泳池及頂級 Spa的運動中心。

倫敦一區核心 項目坐落於倫敦核心第一區（Zone 1），活化了封閉長達150年的維多利亞高架鐵路拱門，帶來50,000方呎的型格商店、特色餐廳與3.3英畝綠化公共空間。項目鄰近6個地鐵站及4個鐵路站，步行即可到達金融城、西區及蘇豪區，乘火車前往希斯路機場等主要機場亦僅需約30分鐘。 仲量聯行香港國際住宅部主管章覺文表示，Opus為追求生活品味的香港買家，締造了一個完美融合活力、奢華與可持續發展的居住環境。從大樓獨有的天際會所，到周邊文華東方酒店與藝術社區的完善配套，Opus都代表了未來倫敦核心區高端生活的最高範本，是不可多得的自住及長線投資機遇。