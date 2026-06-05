短炒獲利｜上車客「6球有找」入手馬鞍山中心高層兩房 原業主持貨1年半賺6%

樓市交投氣氣持續向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心最新錄得4座高層C室成交，單位實用面積約375方呎，兩房間隔。

胡耀祖指，上址原開價約608萬元，議價後以593萬元易手，呎價約15,813元。新買家為上車客，見單位間隔合用，位置方便，高層開揚，即決定入市單位自用。

據了解，原業主於2025年1月以560萬元購入單位，持貨約1年半，是次轉售帳面獲利約33萬元或5.9%離場。資料顯示，馬鞍山中心位於馬鞍山鞍駿街1號，1994年入伙，共有4座，提供1,048伙。