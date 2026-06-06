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出版：2026-Jun-06 15:00
更新：2026-Jun-06 15:30

上車客議價購大埔嵐山兩房 呎價約1.1萬 12年升值45%｜二手樓成交

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嵐山分為2期共有8座，提供1,350個單位。(資料圖片)

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近期入市氣氛向好，不少買家加快入市步伐。中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔嵐山最新錄得8座中層E室成交，單位實用面積約493方呎，兩房間隔，議價後以560萬元沽出，呎價約11,359元。 

趙愛蓮指，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，見放盤價錢合理，決定購入單位自住。據了解，原業主於2014年以386萬元購入單位，持貨約12年，是次轉售帳面獲利約174萬元，物業期內升值約45%

資料顯示，嵐山位於大埔市中心鳳園路9號，2014年入伙，分為2期共有8座，提供1,350個單位。

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