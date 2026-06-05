熱浪再襲 掀新樓應否裝冷氣激辯 英國九成房屋面臨過熱風險

在香港，夏天歎冷氣是基本生活需求；但對於移居英國的港人來說，冷氣機卻是罕見的奢侈品。上周倫敦氣溫飆升至近攝氏35度，創下自1944年以來5月份的最高氣溫紀錄。這場熱浪引發了英國社會對於「應否繼續興建無冷氣房屋」的激烈爭論。目前，英國逾九成的家庭並沒有安裝冷氣機。然而，英國氣候變化委員會(CCC)的最新報告警告，及至2050年英國各地熱浪預計將超過攝氏40度。隨高溫天氣持續時間變長，全國約九成房屋極有可能面臨過熱風險。 撰文：Wendy全球樓行

熱浪正為英國帶來嚴峻的生存威脅。在2022年，當氣溫突破40度時，極端酷熱導致約3,000人死亡。居住在南倫敦的港人林小姐接受訪問時指，上月26日，其室內氣溫曾一度升至40度，猶如置身焗爐，十分難受。她指平時夏天可以開窗吹涼風，但那天就算開着風扇，仍然汗流不止，需要「沖多幾次涼」。 居英港人：室內如焗爐 裝冷氣預算逾5萬 林小姐正考慮安裝冷氣機，但單一間房安裝冷氣或近2,000英鎊(約21,037港元)，然而她指其一家四口居住的為三房的排屋，或需約5,000至6,000英鎊(約52,592至63,111港元)的預算，而且更非常擔心昂貴的電費。

即使是住在超級豪宅的富裕階層亦急須安裝冷氣，冷氣安裝公司ADL Air Conditioning表示，在最近的周末接獲逾千宗查詢，安裝量按年倍增，更有人願意支付雙倍價錢以求盡快安裝。當中不乏來自倫敦豪宅區切爾西兵營(Chelsea Barracks)。

發展商受法例限制 優先採被動式冷卻策略 面對酷熱，英國發展商依然拒絕為新樓安裝冷氣，其中一大原因是政府法規限制。在2021年修訂的國家建築法規中，強調優先採用「被動式冷卻」策略，例如加強牆壁隔熱及優化窗戶位置以最大化通風。迫使發展商必須先用盡其他措施，將安裝冷氣列為「最後一步」。 此外，亦有成本及環保考量。過去英國夏天溫度徘徊攝氏18至到25度，坊間認為冷氣耗電量大且昂貴，不符合業界的低碳策略，而加裝冷氣會令建築成本上升，最終只會轉嫁給消費者，並對英國能源基建造成龐大額外負擔。而且英國民眾一直將冷氣視為「有就好」(nice-to-have)的非必需品。另外，加裝冷氣亦面臨成本、規劃許可及受保護建築(listed building)的重重限制。

氣候變化委員會呼籲 護老院醫院先行安裝 氣候變化委員會指出，為應全球暖化，英國22%的房屋、特別是英格蘭南部的現代公寓和排屋須要安裝冷氣設備。 委員會更呼籲，未來10年內所有護老院和醫院必須安裝冷氣，並在25年內擴展至所有學校；政府亦應制定室內外工作的最高溫度限制。