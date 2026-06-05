恒地古洞盤規模最大 4盤批預售 涉1356伙 近半年最多

地政總署昨公布，5月共有4個新盤獲批預售樓花同意書，共涉1,356伙，伙數為去年11月後、6個月以來最多。當中單位數目最多為恒基地產(012)旗下古洞鄉梓路25號項目，提供682伙，預計今年9月30日入伙。上月僅獲1宗預售申請，涉522伙，滾存待批預售單位量回落至不足1萬伙。

上月獲批預售項目包括恒地與希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期及第4期，分別設384伙及264伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首峰」昨日連沽2伙，套現逾2,849萬元，分別為1座17樓B室及19樓B室，實用面積同為610方呎，成交價分別為1,378.74萬及1,470.62萬元，成交呎價22,602元及24,109元。全盤累售574伙，佔可供發售單位約96%，吸金約49億元，將於短期內上載全新期數樓書應市。