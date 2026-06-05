恒地古洞盤規模最大 4盤批預售 涉1356伙 近半年最多

地政總署昨公布，5月共有4個新盤獲批預售樓花同意書，共涉1,356伙，伙數為去年11月後、6個月以來最多。當中單位數目最多為恒基地產(012)旗下古洞鄉梓路25號項目，提供682伙，預計今年9月30日入伙。上月僅獲1宗預售申請，涉522伙，滾存待批預售單位量回落至不足1萬伙。
上月獲批預售項目包括恒地與希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第2期及第4期，分別設384伙及264伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「首峰」昨日連沽2伙，套現逾2,849萬元，分別為1座17樓B室及19樓B室，實用面積同為610方呎，成交價分別為1,378.74萬及1,470.62萬元，成交呎價22,602元及24,109元。全盤累售574伙，佔可供發售單位約96%，吸金約49億元，將於短期內上載全新期數樓書應市。
此外，遠東發展(035)與蘭桂坊集團合作發展的西貢蠔涌洋房項目亦於上月獲批預售，提供26個住宅單位，預計2027年5月4日落成。
新地西沙2C(2)期申預售
至於上月僅得新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」 2C(2)期申請預售，設522伙，預計2028年2月落成。新地副董事總經理雷霆回覆查詢指，該期數部署今年第三季推出。截至5月底，共有28個項目待批預售，涉及9,786伙，較4月10,620伙減少7.8%。
滶蘊首開標售出40伙 吸金近23億
新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街豪宅新盤「滶蘊」昨日招標首批65伙，即日標售40伙，套現近23億元，榮膺今年單日套現金額最高項目。
該盤昨售出平均售價逾5,660萬元，呎價近4萬元，包括13伙三房及四房及27伙複式戶，成交價3,836.3萬至9,144萬元，呎價29,200至56,866元。當中最高成交金額及呎價單位為7樓和8樓S3複式單位，屬天台特色戶，實用面積1,608方呎，四房三套間隔，連567方呎天台，以9,144萬元連兩個停車位成交，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。據悉，買家包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。